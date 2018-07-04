影╱友善失智 統一超商讓爺奶實習泡咖啡

2018-07-04 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



超商賣咖啡不稀奇，但上錯咖啡，全台只有嘉義這2家統一超商不會被客人罵。

天主教中華聖母基金會與統一超商合作，去年起開設2家「幾點了咖啡館」，讓失智症爺奶當實習生，為客人做咖啡。他們有時會忘記客人點哪種咖啡、上錯咖啡，但在店長引導下，大部分可完成任務，至今已服務逾5000人次。今年9月將再拓點3家超商，拓展友善失智社區網。

統一超商表示，「幾點了咖啡館」目前設在嘉義市區的嘉北門市及新大業門市，待天主教中華聖母基金會的新日照中心成立，最快九月在嘉義縣的水上鄉、六腳鄉及中埔鄉，各找3家加盟門市合作設立。

88歲的童蔡巧奶奶就是實習生之一。社工說，她以前個性活潑開朗，但失智後變得不愛和人說話，經實習後，不只愛上做咖啡，也能主動和客人介紹好喝的咖啡，情緒控制也相對穩定許多。

另一名85歲的黃金斷奶奶也是實習生之一，實習後個性從羞怯到「大解放」，不斷主動與顧客打招呼，還會在門市與店長高歌合唱。社工觀察發現，她結帳10次，8次金額都能算對，家屬知道了非常欣慰。

天主教中華聖母基金會與統一超商舉辦授袍及修業證書頒發記者會，童蔡巧奶奶、黃金斷奶奶和葉允來爺爺3人特地自嘉義市北上領取證書。

為了讓雙失家庭的困境不再惡化，天主教中華聖母基金會提出「社區式照顧」、「居家照顧」、「照顧者服務」、「友善環境」及「鄰里守望相助隊」五大計畫，一周天天送餐及每月送民生物資到失智及失能家庭。

其中，有一家統一超商門市加入「社區式照顧」模式，協助假日送餐，今年將擴大到平日供餐，讓社工及鄰里至小七取餐後送給弱勢長輩，門市夥伴也將組成志工隊，於下班時間配送米、麵條、衛生紙等長輩的民生所需物資。