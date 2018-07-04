怕被欺負家人心疼 智青封閉在家近30年

2018-07-04 18:02 中央社 台北4日電



39歲阿仲有智能障礙，長輩擔心他出門受欺負，從他小學畢業後幾乎足不出戶，讓他害羞、封閉，近年接觸社區服務才打開心房。專家認為，社區友善、家中有愛是身心障者自立關鍵。

阿仲是中度智能障礙者，家住在瑞芳，小時候因鄰居、同學對他狀況不了解，常打他、罵他，家中長輩看了心疼，也擔心他出門在外會被人欺侮。從阿仲小學畢業後，他的爺爺認為「我可以照顧自己的孫子」，阿仲幾乎整天待在家，看電視、發呆。

因缺少和外界接觸的刺激，且家中長輩保護有加，阿仲越來越害羞和封閉，溝通和社交能力都大受影響，沒辦法交朋友，在家也會和姐姐吵架甚至打架，也不敢表達自己的想法，甚至單獨去住家附近的便利超商買東西都有困難。

阿仲的姐姐曾宜倩今天接受中央社記者採訪時表示，直到媽媽中風、臥病在床，家中照護負擔變大，她開始幫弟弟找社區照護的資源，2年前開始到伊甸基金會辦理的南興小作所學紙盒代工、電線代工等，並在媽媽過世後讓他住進秀峰家園，熟悉群體生活及重建社交能力，也開始到清潔隊實習、學技能，希望有一天能自立。

將近30年的封閉生活，阿仲一開始連出門都有困難，因他認識的字不多，要從住處前往小作所工作，必須先學會認識交通動線。靠著記地標、建築物、認識車站、火車等，花了近半個月才記熟路線並掌握正確的下車時機。

南興小作所教保老師賴盈如表示，剛接觸阿仲時，他非常害羞、怕生，與人對話也不敢直視對方雙眼，只會默默坐在位子上完成任務，但透過團體課程及社區適應，阿仲慢慢打開心房，鼓起勇氣跟其他學員互動，甚至會主動唱他喜歡的歌給大家聽，帶動氣氛，變得活潑又熱情。

阿仲受訪時指出，他在小作所做代工有賺到獎勵金，除了把錢存起來，也想請哥哥、姐姐吃披薩。他也準備一張手繪卡片給家人，謝謝他們一路以來的照顧和陪伴。

賴盈如說，阿仲的家人給他滿滿的愛，這是他能勇敢跨出改變第一步的關鍵。在阿仲第一晚要入住秀峰家園時，他的哥哥晚上下班還特地從瑞芳趕到汐止，姐姐也陪伴在旁，讓阿仲感覺到，家人永遠在他身邊。

賴盈如表示，有些身心障者家人常會擔心外界眼光、怕孩子被欺負，寧願把孩子留在家中，但缺乏外界刺激下，身心障者的生活能力會日漸衰退，甚至有些人因長期封閉，出現精神性的問題，如不斷拔自己頭髮等，建議身心障者走出家門。

根據衛生福利部105年身心障礙者生活狀況及需求調查，超過4成身心障礙求職者在面試時，遭遇不平等對待；更有超過65%身心障礙勞工在職場曾受嘲笑與歧視。另外，伊甸基金會的調查也發現，受到過度保護、欠缺學習機會的影響，身心障者因誤解產生挫折經驗的占比高達6成。

伊甸基金會資源發展處處長張炎玉指出，對身心障者來說，安心變老就像遙不可及的夢想，要扭轉現狀，需要大家共同努力，營造友善環境，幫助身心障者人生重新啟程。