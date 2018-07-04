癌症治療新趨勢 放射治療合併免疫治療

2018-07-04 17:59 中央社 台中4日電



中國醫藥大學附設醫院癌症中心院長趙坤山今天表示，免疫治療近年來被視為癌症治療的革命性發展，以放射治療合併免疫治療，能雙效打擊癌細胞，成為治療癌症的新趨勢。

趙坤山指出，免疫治療近年來被視為癌症治療的革命性發展，利用人體本身的免疫反應對抗癌細胞以達到療效，但單獨使用免疫治療只對15%到20%的病患有效，因此免疫治療同時合併其他治療來提升效果的研究陸續進行中，其中合併局部放射治療為最有效的方法之一。

趙坤山表示，放射治療能使腫瘤抗原釋放，改善腫瘤微環境，因而啟動特異性T細胞免疫反應，強化體內免疫系統對抗癌細胞的能力，達到1加1大於2的效果，研究發現局部放射治療合併免疫治療可提高存活率，且局部放療副作用低，病人接受度高。

以一名77歲的患者為例，趙坤山指出，這名患者於106年12月確診為第3期非小細胞肺癌，同肺葉有多顆病灶合併縱膈腔淋巴結轉移，經中國醫藥大學附設醫院癌症中心診察，依患者病況量身設計局部放射治療合併免疫治療計畫。

趙坤山說，患者從107年1月開始至2月接受局部放射治療及免疫藥物治療，到6月追蹤的電腦斷層發現多顆腫瘤病灶都已達完全緩解。

趙坤山認為，過去認為放射線治療是局部治療，有照射到的區域腫瘤細胞才會死亡，近年醫學上發現一個現象，放射治療照射一個區域的腫瘤之後，其他沒有接受放射治療的病灶卻也同步縮小甚至消失，這個特別的現象被稱為隔山打牛遠距效應（abscopal effect）。

趙坤山強調，目前學界認為遠距效應和人體的免疫系統有關，放射治療造成癌症細胞死亡後，使其放出許多抗原，使免疫系統得以認識這些抗原並培養出毒殺癌細胞的淋巴球，這些淋巴球再到身體其他地方攻擊未接受放射治療的病灶，造成臨床上的遠距效應。