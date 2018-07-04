暑假限定 花蓮業者推3天2夜機加酒3501元起

2018-07-04 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



搶救暑期訂房率，花蓮旅行社業者結合15家飯店、民宿，推出「加1元多1晚」的暑期限定優惠方案，3天2夜機票加住宿，每人3501元，兩人成行，若是入住民宿，還可再享賞鯨、溯溪、泛舟等套裝體驗3選1，約只要原價的一半。

暑假是觀光旅遊業的旺季，但今年7、8月國內各觀光區訂房率普遍慘淡，花蓮旅宿業估計訂房率僅約5成。為了搶救暑期訂房率，除了縣府觀光處結合民宿業者推出「好禮10選1」、業界向台鐵承租普悠瑪列車推出每天行駛的「洄瀾之心」觀光專列，結合車票加飯店套票行銷，花蓮金軒閣旅行社也聯手同行及15家旅宿業者，推出「加1元多1晚」優惠方案，讓遊客有更多選擇。

金軒閣行銷部公關經理林宏光表示，今年2月震災重創花蓮觀光後，金軒閣即與旅宿業者推出「1人1宿愛花蓮」方案，讓遊客以優惠價格搭飛機到花蓮2天1夜遊，效果不錯，到上月底截止，約有2、3千人透過這個方案來花蓮觀光。

包括3355等振興花蓮觀光措施在上月底退場後，金軒閣決定加碼推出「加1元多1晚」的優惠方案，暑期限定，且不分平、假日，讓遊客省時間，更省荷包。

參與的旅宿業者包括翰品、美侖、福容等3家飯店，以及白色城堡、雲山海、海洋仙境、海洋四季、七星燈塔、七星彩虹、詩莉亞、歐克、海泱、悠活旅店、泊客輕旅及水丁香等12家民宿。每人3501元起（入住時間逢周六加價1千元），兩人成行，若選擇民宿，還可再享賞鯨、溯溪、泛舟等套裝體驗3選1，還有「下班遊」，搭當日晚班飛機，可再減200元。