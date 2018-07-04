106年國外旅客創新高 觀光外匯少7.92%

2018-07-04 17:45 中央社 台北4日電



去年來台國外觀光客有1074萬人，創歷史新高，不過，根據觀光局公布的106年來台旅客消費及動向調查，去年觀光外匯為123億1500萬美元，較105年減少7.92%。

根據觀光局公布的106年來台旅客消費及動向調查摘要，去年觀光外匯總收入為123億1500萬美元，較上年減少7.92%，其中以日本旅客平均每人每日消費最高，平均每人每日消費214.05美元，其次依序為韓國194.58美元、中國大陸184.38美元、香港澳門183.92美元、美國155.67美元。

進一步分析收益減少原因，調查指出，日本旅客住宿觀光旅館比率減少以及觀光團體的團費減少，和前一年相比平均每人少27.37美元，而中國大陸消費力同樣也減少，主因是旅遊法與禁奢令影響，加上陸客在全球消費均漸趨理性，106年在台的平均每人每日消費較上年減少14.05美元，倒是韓國和新南向18國消費都有成長趨勢。

這份調查同時也公布旅客最喜歡景點排名，墾丁國家公園排名第一，其次是日月潭，太魯閣、九份、阿里山、野柳、平溪、淡水、故宮博物院和西門町則分別為2到10名。

不過，對照旅客最愛名單，調查仍顯示，觀光客主要還是集中在北部，遊覽縣市排名第一是台北市，其次是新北市，第三名是南投縣，第四名是高雄市，第五名為花蓮市，而最少國外觀光客遊覽的縣市則為連江縣，顯示交通便利性仍和觀光息息相關。