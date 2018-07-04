北捷：老鼠是由大安森林公園站月臺進入

2018-07-04 17:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



今天上午引發捷運族一陣驚慌的老鼠，終於掌握其來源。台北捷運公司表示，經調閱監視器畫面發現，該長約10公分老鼠市由大安森林公園站月臺，於列車開門時進入車廂，後於大安站停車後竄出車廂，研判已進入軌道，目前未尋獲鼠蹤。北捷公司立即將該部列車移至機廠，同時也持續全面加強列車及車站消毒清潔作業。

北捷公司說，今（4）日上午9時4分，大安站往象山站方向一部列車疑似有老鼠，行控中心立即請車上約700位旅客下車改搭下一班車，站務人員立即引導及安撫旅客，處理時間約3分半鐘，後續正透過監視器畫面查證詳情，呼籲旅客如於列車上發現老鼠時切勿驚慌，請儘速通知司機員，北捷公司將立即派員處理。

處理過程中有兩名旅客因推擠輕微受傷，由站務人員協助通報救護車及醫護處理，至於現場旅客遺留物品將統一於大安站集中保管至7月11日，後續將移往遺失物中心，請旅客儘速前往認領。

北捷公司指出，平時極為重視車站及車廂清潔，除了例行清潔工作之外，另外定期針對蟑螂、鼠類布置捕滅設備。經統計，近年來平均每月可捕獲三至午隻老鼠，因部分車站緊鄰老鼠容易繁殖或棲息的餐飲商店，透過管道相連進入車站。

為防堵老鼠侵入車站，北捷公司多年來落實垃圾清運，廠商也每個月定期至車站擺放捕滅鼠器具及進行物理性防堵，例如以鐵網堵住排水溝孔等，並要求站內飲食業者加強處理垃圾、廚餘，持續落實環境衛生。