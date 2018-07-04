破除日本腦炎迷思 醫：成人風險高

2018-07-04 17:34 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



圖說：台大小兒科部主治醫師李秉穎4日呼籲，未接種日本疫苗民眾應小心6、7月感染高峰期。（photo by 蔡岳宏／台灣醒報） 分享 facebook

「並非只有小孩會得日本腦炎，成人才是現在的危險族群。」根據衛福部疾管署近期日本腦炎通報案例，今年累計至4日已有21起確定病例，為去年同期2倍以上。台大小兒科部主治醫師李秉穎4日表示，成年人才是日本腦炎高危險群，因為多數成年人的抗體免疫率會逐年下降。馬偕兒童感染科主任紀鑫呼籲，接近高風險地區等危險族群，可詢問醫師如何加強預防日本腦炎。

「依據疾管署的資料，自1998年後，有9成感染民眾為20歲後成人，其中又以40-59歲的民眾為高危險群。」李秉穎表示，因為無論何種類型疫苗的保護力都有效期。國內研究顯示，2000-2014年日本腦炎通報案例中有45%的患者曾接種完整4劑疫苗，其中以1961-1977年出生的族群抗體陽性率最低。李秉穎強調，並非只有小孩會得日本腦炎，成人才是現在的危險族群。>

紀鑫表示，日本腦炎藉由三班家蚊、環狀斑蚊傳播，溫度與濕度皆影響日本腦炎傳播，台灣濕熱氣候恐讓病媒蚊不斷孳生。根據2017年刊登於國際環境研究公共衛生期刊的研究指出，當溫度上升至22度後，每升高1度，日本腦炎感染案例數將增加14.4%；當相對濕度增加至70%-74%，隨後每增加5%濕度，日本腦炎感染案例將增加9.8%。「6、7月為日本腦炎感染的高峰期，民眾應特別預防。」

「日本腦炎發病民眾會出現發燒、頭痛、意識障礙、甚至性格大變等症狀。」紀鑫強調，目前沒有針對日本腦炎的藥物，接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法。兩位醫師都呼籲，成人若未接種疫苗、疫苗接種不全、活動區域接近豬舍等病媒蚊孳生地區、至流行地區旅遊等民眾，應詢問醫師如何加強預防日本腦炎，降低感染風險。

【更多精采內容，詳見 】