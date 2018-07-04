失能失智家庭 社工進屋打掃竄出上百隻蟑鼠

2018-07-04 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



天主教中華聖母基金會在嘉義服務發現，老老照顧家庭中，失智與失能並存的「雙失家庭」占34%。其中一戶何姓家庭，65歲太太顧智能障礙又中風的先生和女兒，但她去年確診失智，當照顧專員進到屋內評估何家時，被髒亂屋內的上百隻蟑螂老鼠嚇到，困頓生活令人不忍。

天主教中華聖母基金會董事長陳美惠表示，嘉義地區因受高齡化、少子化及人口外移衝擊，截至今年3月底，老年人口比例為18%，其中更十個鄉鎮老年人口比例超過20%，提早步入超高齡社會。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏說，因嘉義地區近八成的家庭支持系統不足，不只是有老人照顧老人的情形，更有三成的高齡照顧者得同時照顧2名以上的失能老小，而這些高齡照顧者平均約有72歲，得扛下主要照顧重擔。

黎世宏指出，因有三成失能者患中風、帕金森氏症及腦傷，進而演變為失智症比例也高達四成，就可能出現一個家庭中，一位老人失能又失智，或是失智者與失能者互相照顧的窘境。

以何太太一家為例，過去何太太和中度智能障礙先生及重度智能障礙女兒互相照顧。但先生10年多前中風，多年來得靠拐杖或輪椅行動，全家收入只靠何太太在工廠做女紅的微薄收入。

然而，何太太3年前因自發性腦出血，開始變得健忘、一問三不知，不僅無法正常工作，也沒了時間及空間感，使得全家主要照顧者換成何先生。但何先生行動不便，只能口頭指揮太太和女兒打點家務。

何太太在天主教中華聖母基金會協助下，去年9月就醫確診中度失智。因何家人認知能力有限，食物常放到發臭，廚房地板累積油汙，社工進家大掃除，上百隻蟑鼠亂竄，今年過年期間，終於清出10大袋廢棄物。