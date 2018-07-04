SOGO復興館全館停電15分鐘 下午5點恢復供電

2018-07-04 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



SOGO復興館下午發生停電。圖／讀者莊平提供 分享 facebook

SOGO復興館在今天下午約4點45分整棟樓層停電，停電範圍包括周圍正義國宅區域，至於附近的忠孝館因供電區域不同，未發生跳電情況。因百貨設有緊急供電系統，跳電當下支援館內重點照明與電梯運作，故沒有民眾受困在電梯的情況發生。而電力也馬上在下午五點左右恢復，讓逛街民眾虛驚一場。

根據台電回報跳電原因，是SOGO復興館區域配電系統跳脫而導致。