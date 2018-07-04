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法國警方：海航集團董座王健 跳矮牆拍照不慎摔死

加航飛台周年慶 有優惠還有免費送機服務

2018-07-04 16:59經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

加拿大航空歡慶開航周年，除推出全線九折優惠價，再宣布與台灣本土最齊全車隊規模的「e-go台灣租車旅遊集團」合作，自今（4）日起推出為期近三個月免費送機服務，除了全艙等旅客都適用的送機巴士專車、尊享商務艙旅客也可以預約限定的賓士（BENZ E/V系列車款）專車送機。

同時，加拿大航空也將原先台北直飛溫哥華航線，每航班配置的三名中文組員服務、升級為兩名國語組員服務搭配一名台語組員服務，率先成為全台唯一提供台語機上服務及免費送機服務的外籍航空，希望讓台灣旅客感受到加拿大航空對於台灣的重視與用心。

加拿大航空台灣區總經理陳美至表示，加拿大本身就是一個融合多國族群的國家，各國的美食與文化精華都可以從上飛機開始感受到，空服組員也擁有多國語言的優勢，這次率先全球外籍航空公司、首推機上台語服務，從迎賓、廣播內容到機上，服務更在地化，目前公司內部已有近百名台裔組員踴躍去報考台語資格，一同努力讓台北－溫哥華航線的貼心服務再升級，試辦一個月以來受到很多台灣旅客的肯定，還會主動開心地用台語和組員話家常。

另外，我們也自4日起推出近三個月的免費送機服務，配合航班時間、每天中午12點整會有一班免費送機專用巴士自松山機場發車至桃園機場，座位數量有限、以預先上網報名登記的方式為準，同時，也為尊享商務艙的旅客提供自大台北地區至桃園機場的免費賓士送機服務，限量100名，官網訂票旅客或旅行社團體客人都適用。

加拿大航空指出，官網周年慶特別促銷至2018年7月1日，訂票時輸入促銷代碼「ANNIVERSARY18」即可享加拿大與美國共124個航點全線九折優惠，台北直飛溫哥華來回1萬4,400元起（未稅、參考稅金為5,026元）、台北經溫哥華飛往美國西雅圖1萬3,770元起（未稅、參考稅金為5,187元），適用旅遊出發日期自2018年9月1日起至2019年4月30日止（全程需於2019年12月31日前完成），每航班優惠機位有限、非所有航班都適用。

加航自4日起推出近三個月的免費送機服務，配合航班時間、每天中午12點整會有一班免...
加航自4日起推出近三個月的免費送機服務，配合航班時間、每天中午12點整會有一班免費送機專用巴士自松山機場發車至桃園機場，座位數量有限、以預先上網報名登記的方式為準。記者楊文琪／攝影
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