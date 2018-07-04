夏日溺水季到 花蓮七星潭死亡高地落差請小心！

2018-07-04 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



炎炎夏日戲水季節來到，花蓮縣消防局指出，去年共獲報15起溺水案件，但今年才剛過完一半，就已經有10起發生。而台灣257處危險水域中，花蓮佔23處，其中最知名戲水區就是七星潭，還被海巡署列為十大危險海域之一。花蓮縣體育會游泳委員會副總幹事吳彥奇指出，一般海邊水深是慢慢變深，但七星潭是斷層，離岸20公尺後，水深直接掉100公尺以上，危險劇降。

吳彥奇說，七星潭的「高低落差」現象，在游泳池內、河邊、溪邊都有可能發生。小朋友在游泳池內，一開始踩的到地，但走到泳池中間卻踩不到，不幸溺水，就是因為水深不一，而人卻無法在下水前先目測得知。

花蓮危險海域包括秀姑巒溪、三棧溪、慕谷慕魚的清水溪等，花蓮縣消防局每年都會派分隊到易溺水水域宣導。吳彥奇表示，游泳委員會也配合政令，在半年內跑完全花蓮126所國中、小，宣導救溺五步驟 「叫叫伸拋划」。吳彥奇提醒，救溺以「保持冷靜」、「自保前提」為原則。

首先，「叫」代表大聲呼叫，引起救生員、附近民眾注意，以及呼「叫」求救專線，包括110、119、118（海巡署專線）及112（手機緊急救難專線 ）；「伸」代表利用附近長條狀物品當作延伸物，從兩側慢慢伸向溺水者，過程中身體重心壓低，請一旁友人抱住自己，避免溺水者力量太大，將自己拉下水。

「拋」代表用寶特瓶、保麗龍、籃球、排球等漂浮物，由下往上輕拋給溺水者，不可用丟的動作，以防太大力丟過頭，而「划」則是拿著救生圈，下水划向溺者，但吳彥奇建議，這個步驟與溺者有近距離接觸，溺者可能突然反撲，導致自己無法掙脫，盡量由受過專業訓練人員操作。

花蓮縣體育會游泳委員會表示，要避免溺水意外，最好方式就是勿到不熟水域戲水，若仍不幸溺水，可用「仰漂」或「水母漂」方式自救，或利用身上衣物當作漂浮物。若一旁友人溺水需救援，也應秉持「救溺要先自保」原則，再以「叫叫伸拋划」方式處裡。

另，夏天最常發生午後雷鎮雨，原本天氣晴朗，民眾戲水到一半，溪水突然暴漲，吳彥奇說，此時應將身體轉身，以側身迎水，身體重心蹲低，降低阻力以防被沖走，待在原地等待救援。