過期4年色素做布丁粉 3業者受害

2018-07-04 16:36 中央社 台北4日電



食藥署今天宣布，永詠股份有限公司使用過期丙二醇及色素，生產布丁粉、雞蛋布丁粉等產品共計580餘公斤，流向新北市、新竹市、台南市3業者，過期最久原料逾期長達4年。

衛生福利部食品藥物管理署下午發布新聞稿表示，法務部調查局台南市調查處、台南市政府衛生局到永詠股份有限公司執行聯合稽查，查獲業者將逾期「丙二醇」（有效日期2016.7.26）用於生產「草莓香精RI-PG9-70800T」共63公斤；逾期食用黃色四號（有效日期2015.6.7）及食用黃色五號（有效日期2014.3.8）用於生產「布丁粉」及「雞蛋布丁粉」等產品。

食藥署南區管理中心副主任張馨文受訪時表示，這案是經民眾檢舉，政府發動稽查，依據台南市調查處清查業者帳冊，自103年7月銷售的違規布丁粉計約580餘公斤。

張馨文表示，檢調單位當場將相關逾期食品添加物依法全數查扣，並命業者暫停出貨。

經比對進銷存資料，「布丁粉」及「雞蛋布丁粉」分別銷往新北市、新竹市、台南市等3家業者，其中除新北市某豆花店由台南市調查處現場查扣38公斤布丁粉，現場銷毀44公斤布丁成品外，新竹市業者已將購入自用的雞蛋布丁粉退回，台南市業者購買的雞蛋布丁粉已用罄。