暑假吃大餐！4大吃到飽餐廳 最低4人同行1人免費

2018-07-04 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



迎接暑假到來，除了到處玩樂外，當然少不了大吃美食一頓，近來許多業者迎接暑假推出優惠或是高檔料理吃到飽，特別是各種頂級海鮮料理，不如趁現在帶全家大小一起來趟美食之旅吧！

1.潮坊內湖店

半導體廠商崇越集團跨界餐飲業，買下大八潮坊在台北的兩個據點，其中微風南京潮坊已改為名人會美食百匯，潮坊內湖則是因為地點及租金等因素，即將在8月底結束營業，並在結束前祭出平日4人同行1人免費優惠。

2.誠品行旅

誠品行旅的Chapter Cafe即日起到8月底前，推出暑假限定的小周末吃個堡活動，每周三晚餐時段每位只要777元起，就可無限品嘗到日、韓、泰、台、美、中等各國國民美食元素做成的小漢堡，還可以搭配美式炸雞、薯條、洋蔥圈等炸物。

3.欣葉日本料理

欣葉日本料理不定期會推出以地區美食名物為主題的季節料理，今年夏天特別選定德島，推出海膽鮮味的雲丹豆腐、柑橘醋提味的現流鮪魚冷製、吉野川香魚料理等，多種在地風味。同時現場還有紅甘三枚卸刺身展演，提供饕客選擇，活動只到8月底為止。此外，即日起推出戰國三部曲，可品嘗到夢幻戰國壽司，其中包刮信長大人最愛的夢幻壽司，平日採取隨機供應，另可參加投票拿百元優惠券，還有免費送摺紙頭盔。完成後自拍上傳再抽免費下午茶餐券。

4.漢來海港城