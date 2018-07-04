天天玩手遊 工程師手麻舉不起來

2018-07-04 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣28歲吳姓工程師上班使用電腦，下班後更以手機遊戲當消遣，每天十幾個小時當「低頭族」，長期下來手臂出現酸麻舉不起來難以忍受，到衛福部南投醫院就醫，經物理治療師復健治療與姿勢矯正，手臂酸麻才逐漸改善。

南投醫院物理治療師吳琦淵說，現在人手機不離身，使用電腦時間也很長，相同動作與姿勢長時間不變，會產生頸椎不適。最常見的錯誤就是低頭滑手機，造成頸椎往前位移，導致頸椎關節與椎間盤壓力變大，壓迫神經就會有不適的症狀產生。

他說，吳姓工程師便是成了低頭族，導致手臂酸麻，經復健與姿勢矯正，才逐漸改善症狀。一般民眾可以利用矯正姿勢，避免肩頸僵硬和不舒適的感覺。他也提供兩種矯正姿勢，只要常練習，可幫助頸椎恢復自然位置。

第一種「縮下巴」，採站立姿勢，背部貼牆，不駝背。接著用手指抵住下巴，讓下巴往回縮。若是回復動作順利，可以增加難度，將彈力小球放置於枕骨下方，作為反抗力道，可以增加頸椎的肌力。

第二種「開酒瓶」運動，一樣採站立，背部貼牆，不駝背。接著雙手高舉向上，再來將雙手往下壓，類似紅酒開瓶器動作，若是動作正確，會感覺有反作用力將頸椎往上延伸。