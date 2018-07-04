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開拓新商機 桃機舉辦國際空運新南向研討會

2018-07-04 15:39聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

為發展新南向策略，開拓空運南向新商機，桃園國際機場公司4日於桃園機場華航諾富特飯店舉辦「2018國際空運新南向政策之機會與挑戰研討會」，邀請國內外專家分別展開4場專題演講，從海空運及物流業者等觀點，分享未來發展的機會與挑戰，與會來賓包括各協會、商業同業公會等專業單位能知己知彼、開拓商機，共創榮景。

桃園機場公司董事長曾大仁致詞表示，桃園機場與新南向國家間的客貨運依存關係日趨緊密，106年桃園機場新南向國家旅客量總計1019萬人次，成長率16.2%，107年上半年旅客量為554點4萬人次，成長率為9.8%，新南向國家旅客已漸成為桃園機場重要旅客來源之一。桃園機場也提供友善穆斯林的環境，在第1航廈、第2航廈分別設有清真認證飲食及伊斯蘭教祈禱室，讓旅客有賓至如歸的旅行體驗。

在國際物流方面，機場一向是經貿活動的指標。桃園機場與新南向國家有貨運往來的地區共計11國，去年桃園機場雙邊貨運量總計約40萬噸，接近總貨運量的2成，成長率為10%，今年1-5月貨運量為16點7萬噸，較去年同期成長6%，且轉口貨佔比達50%以上，桃園機場已逐步成為新南向國家的轉運樞紐機場。

研討會首場演講邀請外貿協會處長邱揮立講述「新南向的產業機會與策略」，外貿協會每年籌組赴新興市場或具拓銷潛力重點市場的綜合貿易訪問團，並辦理貿易洽談會議爭取商機，以其實務經驗分享新南向主要國家市場狀況與潛在商機。

第2場專題演講邀請中華航空公司資深副總張志潔講述「空運於東協、南亞、紐澳之發展契機與挑戰」，華航深耕南向目標國家多年，營運、人員、產業合作方面均與當地密切交流，其經驗分享對空運從業人員定有助益。

第3場次邀請前UPS公司亞太區副總裁Mr. James Goh演講「Taiwan’s Next Possible Frontier」，Mr. Goh熟悉國際市場趨勢，長期觀察臺灣與鄰近國家市場脈動，研討會特別邀請他分享第一線的心得及建議。

最後一場專題與談由台灣國際物流暨供應鏈協會理事長秦玉玲主持，邀請長榮航空公司、台灣港務公司、國際物流業者、台北市航空貨運承攬公會等單位共同參與，從不同面向分享新南向投資佈局的情形，讓與會各空運產業相關單位聽眾都收穫滿滿。

桃園國際機場公司董事長曾大仁在研討會中致詞指出，新南向地區旅客今年上半年成長近1...
桃園國際機場公司董事長曾大仁在研討會中致詞指出，新南向地區旅客今年上半年成長近10%，貨運方面桃園機場也成為新南向國家的轉運樞紐。（桃園機場公司提供）
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中華民國對外貿易發展協會產業拓展處處長邱揮立，以實務經驗與參加研討會來賓分享新南...
中華民國對外貿易發展協會產業拓展處處長邱揮立，以實務經驗與參加研討會來賓分享新南向主要國家市場狀況與潛在商機。（桃園機場公司提供）
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2018國際空運新南向政策之機會與挑戰研討會，4日在桃園機場華航諾富特飯店舉行，...
2018國際空運新南向政策之機會與挑戰研討會，4日在桃園機場華航諾富特飯店舉行，與會專家從海空運及物流業者等觀點，分享未來發展的機會與挑戰，參加研討會成員包括各協會、商業同業公會等專業單位人員。（桃園機場公司提供）
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中華航空公司資深副總張志潔在研討會中講述「空運於東協、南亞、紐澳之發展契機與挑戰...
中華航空公司資深副總張志潔在研討會中講述「空運於東協、南亞、紐澳之發展契機與挑戰」，以經貿合作、資源共享、人才交流、區域鏈結為四大發展面向。（桃園機場公司提供）
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桃園機場華航

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