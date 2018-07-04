華航安大略線 8月底改為五班

2018-07-04 15:55 世界日報 記者 世界日報 記者 張宏 ／洛杉磯市報導



華航空公司安大略航線將於8月24日至10月27日將每周航班從七班改為五班，10月28日完成機型轉換後恢復為一周七班。圖為中華航空公司3月25日正式開闢桃園往返美國加州安大略航線，桃園市長鄭文燦（中）在開航儀式前到場祝賀。 聯合報系資料照／記者陳嘉寧攝影 分享 facebook

因為要更換直飛飛機型A350，中華航空公司安大略航線將於8月24日至10月27日將每周航班從七班改為五班，10月28日完成機型轉換後恢復為一周七班，且為配合新機型會有相應的機票促銷。同時9月17日開始，安大略航班的起飛時間，將從原先的下午4時10分改為晚上23時50分。

華航洛杉磯地區銷售經理陳兆珊表示，華航安大略的直飛飛機10月28日後將更換為A350，新機型經濟艙座位更寬敞且更舒適，在更換為新機型的過渡期間會有航班調整，從8月24日到9月15日每周三和周五的航班會取消，從9月17日到10月27日每周三和周日航班取消，變為一周五班航班。10月28日恢復為一周七班。LAX華航的航班不會改變。

她說，新機型運營後也會配合相應的促銷活動，其實華航開通安大略航線後一直都有促銷活動，所有乘客都可在華航官網和旅行社拿到好的機票價格。

除了限時減班，華航在安大略航線的航班時間也有所調整，從9月17日開始，安大略起飛時間改成23時50分，到達台北的時間是早上5時，目的是吸引多元族裔旅客，同時方便他們去台北轉機或遊玩。原先的時段是下午4時10分，到台灣時間是晚上9時，這個時間乘坐的旅客多為南加台灣僑胞。改變航班時段後，預計載客率會增加且有更大的市場，可以在搭載台灣僑胞以外，讓中國大陸、香港、泰國等地旅客也能搭乘華航飛機。

陳兆珊還分享了華航安大略的便利小撇步，她說，現在安大略國際航廈停車免費，方便接機者停靠，且從航廈到停車場只有十步之遙，非常方便。另外，安大略安檢速度平均不超過三分鐘，完全不擁堵。