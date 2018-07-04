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就是牠！癱瘓北捷老鼠 在大安森林公園站上車

2018-07-04 15:21聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北捷運淡水信義線一輛列車於今早9時4分因車內疑似有老鼠引起民眾恐慌推擠，北捷公司於大安站疏散旅客淨空車廂，隨後站開調查；經站務人員調閱監視器畫面後發現，真的有隻身長10公分大的老鼠在車廂穿梭，老鼠闖入北捷系統的上車地點則在大安森林公園站月台。

北捷公司表示，引起恐慌的老鼠闖入大安森林公園站，並在車站月台列車門開啟時跑進車廂內，最後在車上約700名乘客在大安站下車時也跟著竄出車廂，研判已進入軌道，目前未尋獲鼠蹤。遭入侵的車站與列車，已全面加強消毒、清潔作業。

台北捷運淡水信義線今早一輛大安站往象山站的列車出現乘客恐慌尖叫情況，後來發現疑似...
台北捷運淡水信義線今早一輛大安站往象山站的列車出現乘客恐慌尖叫情況，後來發現疑似是因為一隻老鼠，車廂內物品四散。 圖片來源／PTT
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北捷大安森林公園列車

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