就是牠！癱瘓北捷老鼠 在大安森林公園站上車

2018-07-04 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北捷運淡水信義線一輛列車於今早9時4分因車內疑似有老鼠引起民眾恐慌推擠，北捷公司於大安站疏散旅客淨空車廂，隨後站開調查；經站務人員調閱監視器畫面後發現，真的有隻身長10公分大的老鼠在車廂穿梭，老鼠闖入北捷系統的上車地點則在大安森林公園站月台。