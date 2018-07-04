想「漫步太陽系」觀星 科博館幫你圓夢！

2018-07-04 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



放暑假了要去哪裡？國立自然科學博物館推出「漫步太陽系」特展，館長孫維新親自策展，他以科普、文學、藝術深入淺出介紹太陽系，並引進NASA歷時7年拍攝的高畫質太陽觀測影片，還有VR讓觀眾駕駛太空船遨翔在太陽系。

台灣天文學家、科博館長孫維新說，過去20年科學家對太陽系的了解已產生翻天覆地的變化，「太陽系的面貌，早已不是教科書上寫的知識」，「國內的天文科普知識遲未更新，我很著急」，決定策劃特展。

孫維新舉例，「冥王星被除名」也是太陽系的巨大變化之一，1992年科學家在海王星軌道以外，發現古柏帶天體，這是一個非常多小天體聚集的環狀區域，冥王星只是這個區域裡其中一顆星，還有許多和它大小差不多的星星，若持續把它當行星，太陽系行星會多到不得了。

「漫步太陽系」現場高掛8大行星，觀眾可俯瞰、仰望，體，展場顏色布置就像從太空望遠鏡觀察到的繽紛，並以迷宮動線可穿梭其中，認識科普知識；還有一個「太空艙」，置身其中能登錄火星表面。

天文學是一門古老科學，孫維新列出古往今來10大科學家，最年輕的一名學者就是2003年的「冥王星殺手」、美國天文學家麥克‧布朗，他發現了「鬩神星」直接導致冥王星被除名。

孫維新說，冥王星被除名之後，身為「殺手」的麥克‧布朗引發天文迷不爽，女兒更不高興，要他把第九顆行星找回來，他去年宣佈，根據理論預測，可能有第九顆行星存在，科學家在正在積極尋覓。這次特展也親自寫信給麥克‧布朗，很希望邀請他到台灣演講。

「漫步太陽系」還有獨家的8Ｋ畫質的太陽觀測影片，這是NASA近年發射的「太陽動力天文台」，歷時7年、每12秒鐘拍攝10幅高解析紫外波段影像拍攝，涵蓋了太陽一個完整活動週期11年的大部分，透過台達電8K雷射投影機，等於近距離站在太陽前，栩栩如生觀測變化。

若想飛到太陽系，現場有VR體驗，戴上裝置可以駕駛太空船。記者實際體驗，每次約20分鐘，可自由選擇3顆行星探險，飛到周邊觀測、學科普知識，身歷其境。

孫維新表示，天文學知識不是只對理工科系有用，對學生、青少年、每個人而言都能打開視野，激發創意，學界這20年來拍出的太陽系照片，每一幅都是藝術，現在，太空船已飛到行星、衛星周邊探測，甚至無人登錄艇登錄過彗星，天文學的世界歷久彌新。