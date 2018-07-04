彰化花椰菜田泡到發臭 林聰賢: 今天立即核定災害救助

2018-07-04 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



連日豪雨造成彰化縣災損嚴重，農委會主委林聰賢今天在彰化縣長魏明谷等人陪同下，視察受災的福興鄉花椰菜田，菜農說，種了2分多花椰菜都被大水泡到發臭，若以目前市價來算的話，損失30萬元，欲哭無淚。

農委會主委林聰賢說，這次豪大雨所造成的農業損失較嚴重的是彰化、雲林的蔬菜以及水稻，農委會在第一時間下鄉勘察，今天會馬上核定列為天然災害救助，並從寬從速從優辦理。

「整個花椰菜田泡在水裡，發出像米田共的臭味」，福興鄉菜農陳順結說，種了二分地的花椰菜田都去了了，損失約3公噸的花椰菜。

林聰賢今天和魏明谷、立委王惠美、立委陳素月及鹿港鎮長黃振彥、福興鄉長粘禮淞、縣議員葉國雄、林士堅、陳秀寳等人到福興鄉視察農損災情。

魏明谷說，目前彰化縣農業災損已通報37公頃全面受災，希望能盡速將災害補助金發放到農民的身上，也協助農民將受損的農作物予以耕除，讓農民能夠盡速恢復耕作，減輕農民的損失。

立委王惠美說，此次大雨造成的災害很嚴重，也突顯區域排水整治和農田排水該補強的應儘速補強，希望農委會的相關補助或低利貸款能儘速辦理。