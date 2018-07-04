桃機董事長：新南向國家已成為重要旅客來源

2018-07-04 14:39 中央社 桃園機場4日電



新南向國家旅客已漸成為桃園機場重要旅客來源之一，圖為機場入出境人潮。 本報系資料照／記者鄭超文攝影 分享 facebook 桃園國際機場公司董事長曾大仁今天在一場空運研討會中，以東南亞各國來台旅客、貨運量連續增加為例表示，新南向國家旅客已漸成為桃園機場重要旅客來源之一。

「2018國際空運新南向政策之機會與挑戰研討會」今天在台北諾富特華航機場飯店舉行，並邀請國內外專家，從海空運及物流業者與會，分享未來發展的機會與挑戰，希望業者能知己知彼、開拓商機，共創榮景。

曾大仁在致詞表示，桃園機場與新南向國家間的客貨運依存關係日趨緊密，桃園機場去年新南向國家旅客量總計1019萬人次，成長率16.2%，今年上半年旅客量為554.4萬人次，成長率為9.8%，新南向國家旅客已漸成為桃園機場重要旅客來源之一。

曾大仁指出，在國際物流方面，機場一向是經貿活動的指標，桃園國際機場與新南向國家有貨運往來的地區共計11國，去年桃園機場雙邊貨運量總計約40萬噸，接近總貨運量的2成，成長率為10%，今年1到5月貨運量為16.7萬噸，較去年同期成長6%，且轉口貨占比達50%以上，桃園機場已逐步成為新南向國家的轉運樞紐機場。

桃園機場公司表示，這次研討會中，也邀請產官學界人士講述「新南向的產業機會與策略」「空運於東協、南亞、紐澳之發展契機與挑戰」等主題，同時也邀請國內航空公司、物流、貨運、港務等業者討論，分享新南向開創與布局。