婆媽搭機不怕語言不通 加拿大航空增台語空服員

2018-07-04 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



加拿大航空重返台灣天空屆滿周年，平均載客率突破8成，為加拿大航線市占率最高的航空公司。加航今天啟用國內首創機場接駁服務，旅客搭乘台北─溫哥華航班，均可接駁至桃園機場，商務艙更提供賓士接駁，前3個月免費；為服務台灣旅客，加航本月開始也新增台語空服員，讓旅客能有更親切的感覺。 加航推出為期3個月免費送機服務。記者侯俐安／攝影 分享 facebook

加航去年6月9日開航，加航資深商務策略總監劉貴豪表示，加航航網遍及全球6大洲、超過220個航點，今年夏天更一口氣開啟25個全新航線。

加航台灣區總經理陳美至表示，根據觀光局統計，去年台灣首站前往加拿大共11點4萬人，較前年成長23％。今年1至5月也較去年同期成長35％。加航去年開航至今，搭乘人次超過15萬人次，平均載客率達8成以上。

陳美至表示，加航持續優化產品，商務艙升級為「尊享商務艙」，除了維持180度平躺座位，每個座位也增加1個棉質床墊，提升安全、衛生，另也增加楓糖風味的加拿大風味飲料，上餐方式比照餐廳一道道上菜。

許多阿公阿嬤擔心搭乘外籍航空會語言不通，加航台北至溫哥華航線的語言服務，也從原本3名華語服務員，調整為2位華語、1位台語空服員，這是為台灣特別爭取的服務，空服員通過台語測試後，可優先服務旅客。

另外，配合加航周年慶，加航即日起至9月30日期間免費，也全面推出彩繪大巴、賓士專車送機服務，接駁路線由台北松山機場直達桃園機場，全艙等旅客均適用。

加航表示，接駁車發車地點為松山機場4號遊覽車候車亭，每日中午12時整準時出發，搭乘當天出發的加航編號AC18台北─溫哥華直飛航班，全艙等旅客均可事先預約，每日行駛1班、每班限額34名乘客。商務艙旅客更將提供限額100名賓士專車送機服務。

加航也加碼周年慶促銷延長至7月底，官網預訂台北飛往美加124個航點，輸入促銷代碼「ANNIVERSARY18」，可有全線9折起優惠，來回最低1萬3770元起未稅；另可參加線上闖關活動，連續4周抽免費機票，預計總共送出10張機票。