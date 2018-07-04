外國客最愛10大 故宮、西門町吊車尾

2018-07-04 14:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳姿賢 ╱台北報導



外國觀光客到故宮人次高，喜愛率去年僅排名第九名。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

觀光局「2017年來台旅客消費及動向調查」，外國旅客最喜歡的台灣十大景點中，故宮博物院跟西門町喜愛率位居後段班，分別只有16.88%跟11.63%，列第9、第10名。

雖然喜愛率低，但故宮、西門町的外國旅客到訪相對人次，卻在十大外國客到訪景點排行榜中高居第2、3名，每100人次中，都有將近36位人次曾造訪。

故宮的外國旅客到訪相對次數，2015年還有48.47人次，之後連兩年倒退，喜愛率也不高。世新大學觀光學系副教授陳家瑜指出，故宮保存許多中華文物，陸客文化認同度較高，隨著陸客變少，東南亞、南韓旅客在全體來台旅客的占比逐漸提升，偏偏他們相較陸客對中華文化較無感，沒有強烈的參觀動機，才會影響故宮的吸引力。

馮姓陸客不敢相信故宮喜愛率排名偏低，直呼「故宮很棒、很壯觀，歷史感又濃厚，是台灣非常珍貴的文化資源。」

西門町到訪人次多，去年喜愛率卻排第十名。學者認為，西門町2000年時曾重新規畫，至今近20年過去，有必要再整頓一番。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

至於西門町，陳家瑜建議有必要加以整頓。她說，台北市府2000年曾重整過西門町，如今將近20年過去，路面已不平整、商街擁擠，視覺上稍嫌凌亂，且特色逐漸消退，很可惜。她建議台北市政府可考慮再規畫，讓西門町更乾淨、且要更凸顯原本的年輕流行文化特色。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰則認為，相較於墾丁、日月潭這些比較難到達的自然風景區，故宮跟西門町的交通門檻低，不需要大老遠「追求」就可以到，外國旅客的興奮程度自然沒有這麼強烈，比較基礎有落差。

黃正聰說，故宮文物很豐富，只是偏向靜態活動，西門町可能跟夜市同質性有些重疊，兩者喜愛率排名才無法衝高。

觀光人次倒退 故宮：與陸客有關

【記者何定照╱台北報導】

觀光局2017年來台旅客消費及動向調查，外國旅客最喜歡的台灣十大景點，故宮博物院排第9。故宮表示，故宮排名第9與前年持平，是唯一一個上榜的博物館藝文機構，排名在前的景點多為自然生態景觀，顯示外國旅客來台偏好台灣的自然生態。

至於參觀人次倒退，故宮表示，全台主要遊覽景點參觀人數皆略為下滑，顯示是陸客減少等大環境整體問題。