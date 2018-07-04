學者：墾丁的美 政府應下工夫經營

2018-07-04 14:29 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳姿賢 ╱台北報導



墾丁觀光近年常被國人批評，卻意意外登上去年外國旅客最喜歡的台灣景點。學者認為，墾丁有極好的天然資源，可以發展成國際級的觀光景點，但交通相對不便；建議政府除了解決墾丁交通問題，還要讓周邊觀光配套符合國際水準。

「這是對墾丁很大的鼓勵！」世新大學觀光學系副教授陳家瑜說，墾丁坐擁海岸線、珊瑚礁等天然資源，對許多外國旅客是很大誘因，中國大陸、港澳等國家，都沒有如此漂亮的海，墾丁極有潛力成為國際旅客嚮往的觀光海域。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰也認為，應把墾丁當成台灣珍貴的地方經營，大家過去雖對墾丁觀光有些意見，但也是期待高才會如此，政府跟民間都要共同努力，把墾丁經營好，變成外國旅客的度假勝地。

陳家瑜說，墾丁雖然是外國人最喜歡的景點，但沒有反應在到訪人數上，主因還是跟交通不便有關係。對外國人而言，除非從南部來台灣才比較有機會到墾丁旅遊，這也是為何外國人喜歡墾丁，但到訪率不高的原因，因為大部分外國旅客仍是從桃園機場進出，除非待的天數比較久，才有可能南下。

陳家瑜建議，墾丁除了有交通問題要解決外，在維護良好天然資源的同時，還要讓周邊觀光配套符合國際水準，其次，要結合屏東當地文化，讓墾丁更具多元性，並思考徹底美化墾丁大街，在商圈意象上找出專屬特色，才能吸引國外旅客。