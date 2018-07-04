墾丁遊客腰斬 「因陸客減、交通不便」

屏東墾丁近2年遊客持續下滑，墾丁大街部分攤商和承租餐廳在淡季入不敷出，考慮在暑假後收攤。 記者潘欣中／攝影 分享 facebook

墾丁去年雖登上國外旅客最喜歡的台灣景點第一名，但並沒有反應在遊客人次上。近年墾丁國內外遊客總人次直直落，從2014年最高峰837萬人次，去年暴跌到437萬人次，短短三年腰斬近半。

全國旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南則認為，墾丁叫好不叫座，最主要是行的問題，坐高鐵再接駁到恆春，昂貴又不方便，甚至比廉價航空票價還高，影響外國旅客到墾丁旅遊的意願。這也是行政院前瞻基礎建設計畫納入恆春觀光鐵路的原因，但這不是一朝一夕可達成。

觀光局副局長陳淑慧表示，過去墾丁是國旅首選，開放陸客自由行初期，也是包車前往的旅遊勝地。但墾丁不在主要幹道，無法招攬「路過」的團客，觀光局願意與內政部墾丁國家公園管理處一起思考，利用現有的環境優勢，包裝不一樣的行程，當地餐飲價格等要小小調整。

對墾丁旅遊人數近年大幅下降，大鵬灣國家風景區管理處處長許主龍說，幾年前墾丁旅遊量本來就是400多萬人次左右，後來陸客大量進來，遊客增加到800多萬人次，現在回到400萬人次，看似下跌，但這個數量對墾丁觀光業來說，已經是沒有大量陸客前很穩定的數字了。

許主龍說，前幾年陸客突然增加3、400萬人次，墾丁民宿、飯店數量供給量大增，現在回歸正常旅客量後，這些多出來的民宿飯店業者仍要做生意，才會導致墾丁近幾年生意不好的感覺。

許主龍說，屏東旅遊現在重點在區塊分流，屏東分北屏東跟南屏東，今年將整體盤點枋寮、潮州、墾丁、南灣或鵝鸞鼻等遊憩資源，找出私房景點，並借重地方觀光活動吸納人潮，不要只集中在某個地區。

針對墾丁觀光衰退，墾丁國家公園管理處表示，國家公園重視保育，但大眾旅遊的需求，也會重視檢視設施是否過於老舊，海邊活動也已從南灣陽傘管理開始做起，近期並個案開放獨木舟等非動力、對環境衝擊小的水上活動。

墾管處處長劉培東說，今年已委託專家學者對海域活動管理方案做一次總修正，包括是否仿效澳洲大堡礁建立海上平台，讓水上摩托車與近海的游泳等活動不致於有動線交織等問題；以及夜潛是否要簡化其申請程序等，但強調要「要合理的用海」。