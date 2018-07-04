黑糖珍珠加色素 高嘉瑜建議詐騙店家貼標章

2018-07-04 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



標榜手炒黑糖的知名飲料店「老虎堂」，日前被離職員工踢爆使用機器炒且含有焦糖色素的黑糖，遭到網友群起撻伐。日前才在臉書發文也喝「老虎堂」的市議員高嘉瑜上午舉行記者會，痛斥食安詐騙層出不窮，提議消保官和衛生局應對市面的餐飲業加強聯合稽查，若確有涉及廣告不實，可以張貼詐騙事件標章，幾年內不能拿下來提醒消費者。 台北市議員高嘉瑜認為食安詐騙層出不窮，建議對店家貼詐騙標章。記者莊琇閔/攝影 分享 facebook

高嘉瑜指出，之前鼎王號稱湯頭是用生鮮食材及中藥，但之後被抓包是用粉末調成濃縮汁液。無老鍋冰淇淋豆腐宣稱是跟日本70歲無老婆婆學的失傳百年的手藝，後來才承認是經過改良，這一類的食安詐騙層出不窮，卻無法根絕。但消費者多很健忘，為了保障消費者權益，建議由北市府自訂法規，對這些店家張貼詐騙標章。

衛生局參議王明理表示，「老虎堂」如同胖達人翻版，黑糖是合法添加物，但飲品內加上珍珠就一定不可標榜是天然飲品，因為珍珠粉圓為加工食品。「老虎堂」廣告宣傳黑糖手炒是否涉及廣告不實，則需由總公司所在的台中衛生局稽查開罰。北市分店目前衛生局已派員進行食品及環境衛生等稽查，經了解，老虎堂在台北分店沒有食品業者登錄字號，如同沒有身分證，在官方資料是黑戶，要求3天內限期改善，若未改善可依食安法開罰3至12萬，下午將公布稽查結果。