影／宜蘭童玩節開玩了 比基尼女郎大喊：很爽！

2018-07-04 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭童玩節7月7日開幕，今天試玩，穿著清涼的比基尼女郎下水體驗，全身濕透歡呼：「很爽！」

宜蘭國際童玩藝術節今年邁入第23年，今天試玩，水遊設施亮相啟動，代理縣長陳金德與大人小孩下水體驗與檢視，其中，新設的「飛魚海盜船」滑道，長50公尺、高9公尺，乘坐「8」字型浮具從上往下衝，非常過癮。

離地約７公尺的「HiBike」，遊客可以穿上護具背心，騎乘腳踏車，從空中穿越水域，俯瞰園區，另外，倒轉水迷宮化身為「旋轉水母」，而「水火山」灌水噴發，小朋友樂翻了。

除了好水遊戲，還有互動體驗展館，外國表演團隊今年新增奧地利與斯洛伐克，另外還波蘭、俄羅斯、夏威夷、墨西哥、哥倫比亞、日本、韓國等約23國、30個國外團隊。

宜蘭縣政府鼓遊客善加利用大眾運輸工具到童玩節，推出首都客運、葛瑪蘭客運、大都會客運或國光客運等四大國道客運童玩專車，遊客從台北市或新北市搭乘童玩專車到園區，將享有優惠入園票價(假日券優惠價300元，平日券優惠價200元，ㄧ張票根限購一張)。

同時，童玩節與旅遊，旅宿、美食及觀光工廠等合作，可憑童玩節票根享優惠，持童玩節票根到蘇澳鎮武荖坑風景區戲水，免收入園費。

「我們不衝人數，我們提供品質！」代理縣長陳金德強調，童玩節有好玩遊戲、好看團隊表演、有體驗互動，冬山河親水公園、童玩節是不可取代，「我們不衝人數，但歡迎大家來！」