北捷老鼠劫7百人奔逃留下一堆鞋 大安站保管到11日

2018-07-04 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北捷運淡水信義線今早9時4分一輛開往象山站的列車停靠大安站，因車內有老鼠引起民眾恐慌推擠，北捷決定將淨空車廂，要求車上約700人下車改搭下一班車，過程約3分半鐘，已知過程中有2人因推擠受傷，站務人員後續也協助通報救護單位；至於現場的遺留物品，北捷公司表示，將統一於大安站集中保管至7月11日，後續將移往遺失物中心，請旅客儘速前往認領。