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北捷老鼠劫7百人奔逃留下一堆鞋 大安站保管到11日

2018-07-04 12:46聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北捷運淡水信義線今早9時4分一輛開往象山站的列車停靠大安站，因車內有老鼠引起民眾恐慌推擠，北捷決定將淨空車廂，要求車上約700人下車改搭下一班車，過程約3分半鐘，已知過程中有2人因推擠受傷，站務人員後續也協助通報救護單位；至於現場的遺留物品，北捷公司表示，將統一於大安站集中保管至7月11日，後續將移往遺失物中心，請旅客儘速前往認領。

北捷表示，車廂內散落物品以單獨一只鞋子最多，其他還有手提袋、筆記本等物品，部分乘客下車時來不及取走；為方便民眾認領，這次事件的遺留物品都將放置於大安站保管到11日，12日起會移往遺失物中心。

台北捷運淡水信義線今早一輛大安站往象山站的列車出現乘客恐慌尖叫情況，後來發現疑似...
台北捷運淡水信義線今早一輛大安站往象山站的列車出現乘客恐慌尖叫情況，後來發現疑似是因為一隻老鼠，車廂內物品四散。 圖片來源／PTT
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北捷列車捷運

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