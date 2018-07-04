憋尿憋出病 女性泌尿道感染夏季拉警報

2018-07-04 13:05 中央社 台中4日電



鄭姓女子因工作繁忙，每日喝水量少又常憋尿，直到排尿疼痛灼熱，甚至發燒、噁心症狀，就醫確診泌尿道感染。（僅示意圖，非文中當事人） 本報系資料照／記者徐兆玄攝影 分享 facebook 夏季是泌尿道感染好發季節，台中市鄭姓女子因工作繁忙，每日喝水量少又常憋尿，直到排尿疼痛灼熱，甚至發燒、噁心症狀，就醫確診泌尿道感染、腎臟發炎，住院治療才穩定病情。

烏日林新醫院感染科主任郭正邦今天受訪表示，泌尿道感染好發族群為婦女、懷孕婦女、兒童、老年人、長期臥床病人，或有糖尿病、腎臟病、攝護腺肥大、尿路結石的病人，若習慣性憋尿、生活習慣不良或是很少喝水，也會增加罹患泌尿道感染的機率，夏季為泌尿道感染的好發季節，泌尿道感染的族群約增加一倍以上。

郭正邦指出，造成泌尿道感染的一大主因為「憋尿」，若膀胱中常有大量尿液囤積，容易大量繁殖細菌，久而久之不僅容易泌尿道感染，也會影響膀胱收縮力，造成膀胱發炎，導致尿量不多也會急著想上廁所，演變成「急性膀胱炎」，還有可能會出現「血尿」。

他說，尿液為腎臟代謝出的廢物，泌尿道感染會影響到腎臟，造成腎臟受損，女性因生理構造的關係，平均每2位女性就有1位有泌尿道感染的困擾，反覆的泌尿道感染恐合併陰道炎，導致骨盆腔發炎或沾黏，增加不孕的機率。

郭正邦建議，想要預防泌尿道感染，不二法則為多喝水、不憋尿，若是長時間沒有喝水，容易導致尿量減少，讓尿液中的廢物和毒素濃度大幅而增加，建議每天喝水量為體重乘以30倍，至少要喝到2000毫升的水，才能稀釋發炎物質，正常排尿會將細菌順利沖刷掉，讓腎臟能夠充分排出毒素和廢物。