爆紅飲料店老虎堂疑「黑戶」北市4分店未登錄食品業

2018-07-04 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



以手炒黑糖爆紅的知名飲料店「老虎堂」日前遭離職員工爆料，店裡爆紅炒黑糖不是手炒，而是以機器代工、且黑糖還含有焦糖色素，引起外界一片譁然。而老虎堂在北市的四間分店今也遭踢爆未登錄「食品業者登錄字號」，老虎堂台北分店形同「黑戶」。

台北市衛生局表示，老虎堂在台北分店沒有食品業者登錄字號，就如同沒有身分證，目前已要求業者在3天內限期改善，若未改善可依《食安法》開罰3至12萬，今衛生局也率員至老虎堂稽查，將抽驗飲品生菌數、大腸桿菌群等以及是否添加防腐劑，預計午後公布稽查結果。