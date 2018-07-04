嚴重主動脈狹窄出現症狀 平均壽命只剩兩年

2018-07-04 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



81歲吳姓阿嬤走路、農務就會覺得喘甚至吃不下飯，常在半夜因喘得不舒服而醒來，只好坐在客廳沙發椅上才能入眠。子女曾帶她到多家醫院檢查，雖然醫師建議主動脈瓣狹窄，左心室肥厚需要開刀，但阿嬤覺得開心是大手術而遲未決定。 微創「經導管主動脈瓣置換術」，救回心衰竭阿嬤。圖／大林慈濟醫院提供 分享 facebook

有天她在家沐浴突然很喘又咳嗽、大便頻繁、尿失禁，家人趕緊將她送醫。大林慈濟醫院心臟外科團隊進行「經導管微創主動脈瓣植入手術」（TAVI），傷口小於1公分，復原也快，順利達成搶救任務。

心臟外科主任張兼華表示，主動脈瓣狹窄初期多無症狀，當運動時會覺得特別喘為二級，輕微活動就會喘是三級，躺著都覺得喘時已到到嚴重的第四級。他指出，主動脈瓣狹窄病人會出現心絞痛，嚴重時會昏倒。在急性期時，心臟無法將血液送至全身組織及器官，使得血液鬱積在肺部血管造成肺部充血，進而產生肺水腫以致更嚴重的心臟衰竭。

考量阿嬤年紀較大，傳統手術風險高，醫師建議家屬做微創「經導管主動脈瓣置換術」，自費需107萬元，經慈濟評估經濟狀況符合中低收入戶標準而補助2／3，讓阿嬤無後顧之憂。

張兼華表示，嚴重主動脈狹窄，只要一出現症狀，平均壽命約兩年，呼籲民眾如有胸悶、喘，不舒服的症狀，須盡快就醫，如果心臟瓣膜有問題，而且是屬於嚴重的情況，不論是閉鎖不全或狹窄，拖越久、年齡越大，心臟的功能越差，併發症就越多，應把握黃金治療期。