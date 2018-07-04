急迫性高 軌道安全成楊宏智首要任務

2018-07-04 14:28 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



新任飛安會主委楊宏智談及運輸安全委員會的目標，為優先投入鐵道事故調查，與交通部長賀陳旦「優先空、海，最後陸」的構想不同。楊宏智接受聯合晚報專訪時說，樂於持續溝通，我們要從對社會影響最大的運具最起。

楊宏智透露九年前任職飛安會的時候，時任交通部長的毛治國就已交辦要成立運安會。當時台灣高鐵通車1、2年，他們已赴日本向新幹線取經。

楊宏智說，高鐵最高時速300公里，國人勢必對安全性有所期待。當時最終運安會沒成立起來，但軌道安全是他最心繫的事。他告訴記者，2012至2017年高鐵行車事故年平均38.8件，99.5%屬行車異常，無重大行車事件；台鐵在2000至2017年年平均838.4件，涉台鐵監理有46.2件，平均死傷178.2人，顯示軌道安全有急迫性。

楊宏智表示，希望立法架構一次到位，涵蓋海陸空，但籌備新的調查領域有優先順序，「只能三選一的話，我首選軌道。」

賀陳旦曾在立法院公開表示，不認為要把所有運安皆納單一機構調查，還說如果要成立運安會，以空、海優先。前瞻基礎建設計畫交通部編列高達41億要成立軌道技術驗證暨研究中心，在研發等任務以外，也宣示要為公正第三方機構，協助交通部執行事故調查。

楊宏智認為，以飛安會成熟的運作模式，借重累積的經驗跨進軌道事故調查是理所當然的事。去年10月賀陳旦在立法院答覆質詢時說，他認為要成立運安會至少需要三年。楊宏智說，「我個人認為太長了，交通是每天要接觸的事。」他說，不介意與部長多溝通，多喝幾杯茶而已。

他說，飛安會轉型為獨立調查機構前也經過許多陣痛，直到1998年發生桃園大園空難，當時的央行總裁許遠東夫婦等202人不幸罹難，國內輿論壓力大到極點，才催生出現在的飛安會，「難道，鐵道也需要這樣的壓力嗎？」