外國旅客喜愛景點排名才第九 故宮說話了

2018-07-04 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



故宮。聯合報系資料照 分享 facebook 交通部觀光局公布2017年來台旅客消費及動向調查報告，外國旅客最喜歡的十大景點，故宮博物院排第9。故宮表示，故宮排名第9，與前年持平，且是唯一一個博物館藝文機構上榜，前面多為自然生態景觀，顯示外國旅客來台喜好偏向台灣豐富的自然生態，是故宮排第9的原因。

故宮表示，至於參觀人次倒退，參酌全台主要遊覽景點的參觀人數皆略為下滑，顯示此為陸客減少等大環境整體問題。故宮仍會繼續努力，提供更好的服務給每一位來故宮參觀的旅客。