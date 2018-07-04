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跌破眼鏡！被國人狂嫌的墾丁 是外國旅客最愛景點

外國旅客喜愛景點排名才第九 故宮說話了

2018-07-04 12:03聯合報 記者何定照╱即時報導

故宮。聯合報系資料照
故宮。聯合報系資料照
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交通部觀光局公布2017年來台旅客消費及動向調查報告，外國旅客最喜歡的十大景點，故宮博物院排第9。故宮表示，故宮排名第9，與前年持平，且是唯一一個博物館藝文機構上榜，前面多為自然生態景觀，顯示外國旅客來台喜好偏向台灣豐富的自然生態，是故宮排第9的原因。

故宮表示，至於參觀人次倒退，參酌全台主要遊覽景點的參觀人數皆略為下滑，顯示此為陸客減少等大環境整體問題。故宮仍會繼續努力，提供更好的服務給每一位來故宮參觀的旅客。

故宮自然生態

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