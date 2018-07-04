老鼠引起乘客恐慌推擠 北捷：車站車廂每月約抓5隻
台北捷運淡水信義線今早約9時一輛開往象山站的列車出現乘客恐慌尖叫情況，列車9時4分也在大安站時停靠，請乘客下車；過程在網路引起討論，還有人用「屍速列車」形容一堆人開始瘋狂尖叫往列車後端暴衝、推擠不斷的情況；不過，北捷公司表示，恐慌起因疑似是老鼠造成，已請乘客改搭下一班列車，處理時間3.5分鐘，有一人輕傷，現營運正常。
民眾在列車停靠大安車站後急忙衝下車，現場一片混亂，車廂內、月台各種私人物品散落一地，如涼鞋、布鞋、手提包、水果及有色液體等；部分民眾在得知虛驚一場後，重新進入車廂內拾回掉落物品，北捷則在確認車內乘客淨空後，將列車移往象山善後。
PTT網友說現場出現人踩人情形，並指出「早上搭淡水信義線捷運上班，突然前面一堆人開始瘋狂尖叫往後暴衝，現場根本屍速列車、推擠不斷，還有阿伯被撞倒，還以為是捷運砍殺事件...最後聽說好像只是隻老鼠」。
另有網友則說，前面有人尖叫，然後全部都衝到他所在的最後一節車廂，腦海裡浮現捷運殺人事件，剛好十五秒就抵達大安站開了門，所有的人都衝出去，但在門口的部分乘客被踩在地上，大家非常恐慌，上班時間的人潮真的很多，他也馬上離開那個車廂。
北捷則澄清，未發現恐慌推擠是由乘客暴力行為所引起，事發後調查發現疑似是有老鼠在車廂內穿梭引起恐慌，列車因此在大安站請全部乘客下車改搭下一班。
北捷也指出，台北捷運平時都重視車站、車廂整潔，還定期針對蟑螂、鼠類大量布置捕滅設備，然而防不勝防，仍會有老鼠因車站周邊有餐飲商家，透過相連管道等方式闖入，每月約可抓5隻，但老鼠造成恐慌推擠，需淨空車廂的情況較罕見。
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