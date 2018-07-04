老鼠引起乘客恐慌推擠 北捷：車站車廂每月約抓5隻

2018-07-04 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北捷運淡水信義線今早一輛大安站往象山站的列車出現乘客恐慌尖叫情況，後來發現疑似是因為一隻老鼠，車廂內物品四散。 圖片來源／PTT 分享 facebook 台北捷運淡水信義線今早約9時一輛開往象山站的列車出現乘客恐慌尖叫情況，列車9時4分也在大安站時停靠，請乘客下車；過程在網路引起討論，還有人用「屍速列車」形容一堆人開始瘋狂尖叫往列車後端暴衝、推擠不斷的情況；不過，北捷公司表示，恐慌起因疑似是老鼠造成，已請乘客改搭下一班列車，處理時間3.5分鐘，有一人輕傷，現營運正常。

民眾在列車停靠大安車站後急忙衝下車，現場一片混亂，車廂內、月台各種私人物品散落一地，如涼鞋、布鞋、手提包、水果及有色液體等；部分民眾在得知虛驚一場後，重新進入車廂內拾回掉落物品，北捷則在確認車內乘客淨空後，將列車移往象山善後。

PTT網友說現場出現人踩人情形，並指出「早上搭淡水信義線捷運上班，突然前面一堆人開始瘋狂尖叫往後暴衝，現場根本屍速列車、推擠不斷，還有阿伯被撞倒，還以為是捷運砍殺事件...最後聽說好像只是隻老鼠」。

另有網友則說，前面有人尖叫，然後全部都衝到他所在的最後一節車廂，腦海裡浮現捷運殺人事件，剛好十五秒就抵達大安站開了門，所有的人都衝出去，但在門口的部分乘客被踩在地上，大家非常恐慌，上班時間的人潮真的很多，他也馬上離開那個車廂。

北捷則澄清，未發現恐慌推擠是由乘客暴力行為所引起，事發後調查發現疑似是有老鼠在車廂內穿梭引起恐慌，列車因此在大安站請全部乘客下車改搭下一班。

北捷也指出，台北捷運平時都重視車站、車廂整潔，還定期針對蟑螂、鼠類大量布置捕滅設備，然而防不勝防，仍會有老鼠因車站周邊有餐飲商家，透過相連管道等方式闖入，每月約可抓5隻，但老鼠造成恐慌推擠，需淨空車廂的情況較罕見。