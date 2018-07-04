代謝疾病新希望 綠茶紅酒成解方

2018-07-04 11:35 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



綠茶和紅酒萃取物能治療先天性代謝疾病！許多先天性代謝異常疾病的患者，由於遺傳基因缺陷，導致缺乏代謝毒素的酵素，只能終生控制飲食來穩定病情。以色列臺拉維夫大學研究發現，含於綠茶中的兒茶素（EGCG）、紅酒的單寧酸，能防止類澱粉物質形成，預防類澱粉物質沉積造成的毒害。研究員夏杭立夫表示，這項研究將對代謝疾病、神經退行性疾病和癌症有助益。

「罹患先天性代謝疾病的人無法產生代謝酵素，導致代謝物毒害累積，進而造成神經傷害。」夏杭立夫向《科學日報》表示，苯酮尿症是常見的先天性代謝疾病，由於患者無法代謝苯丙胺酸，必須終生嚴禁食用含有苯丙胺酸的食物，避免糖尿病發生。夏杭立夫強調，大部分的食物都含有苯丙胺酸，飲食控制對於先天性代謝疾病患者的難度很高，開發新藥物有其必要性。

根據《經融快報》報導，該研究團過去已證實，苯丙胺酸會形成類澱粉物質，導致阿茲海默症、帕金森氏症等神經退行性疾病。另外，其他代謝行疾病也發現類澱粉物質的存在。夏杭立夫表示，兒茶素和單寧酸已被證實能阻止類澱粉物質形成，因此研究團隊想證實兩者否在代謝性疾病上有相同效用。

該研究顯示，兒茶素和單寧酸在試管與細胞實驗都能阻止苯丙胺酸、酪氨酸和腺嘌呤─3種常見造成代謝疾病的類澱粉物質。研究團隊更利用電腦模擬證實阻斷機制，夏杭立夫說，「我們的研究再度驗證，自然中即有許多藥物具有潛力的物質，對有害代謝物有更多了解，將有助代謝疾病、神經退行性疾病和癌症的治療。」

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