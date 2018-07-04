交通事故不是誰走了誰扛責 楊宏智推「運安會」

2018-07-04 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



飛安會今天舉行新舊任主委交接，接任的台灣大學特聘教授楊宏智的最大任務，是推動國人期待已久的運輸安全委員會。他接受《聯合晚報》專訪時說，國內重大交通事故檢討，部分還停在「誰走了、誰扛責任」的層次，迫切需要與國際接軌的運安會。

楊宏智是機械系暨研究所的特聘教授，2005年曾借調至飛安會擔任執行長4年，11天前被徵詢回鍋飛安會、任無給職的主委。2年前陸客團火燒車事件，造成含司機26人死亡，楊宏智持續關注這個案子的調查結果，最終「誰走了，大部分的問題都放他身上。」如果是美國的國家運輸安全委員會，一定會把所有工程分析做到大家都能信任。

楊宏智說，「飛安會保障的不是一個乘客而已，保障的是一整個家庭。」避免悲劇重演，要防範錯誤重覆發生，調查提出改善建議，追蹤列管並要求隨時回報改善狀況。他說，運安會也不是「誰的上級單位」，是與有交通監理責任的單位如鐵道局、台鐵局等協同，中立呈現事實，調查不以處罰為目的，運安會也沒有懲處的權力，扛這麼多責任，為的是去除風險因子、促成健康的循環。

目前國內的公共運輸事故調查除了飛航有獨立的飛安會，其餘運具的重大事故由交通部外聘專家、學者開會調查，台鐵局也有行保會調查自己的鐵路事故，長年被立委批有「球員兼裁判」之嫌。

楊宏智說，過去代表飛安會出國開會，各會員國分享「痛苦經驗」，有國外的大數據加上國內調查累積，補起安全漏洞，唯有運安會這個獨立的專職單位能做到。