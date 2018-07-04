只吃西瓜、生魚片等紅色食物 她可能罹患這個病

2018-07-04 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



怪怪的飲食習慣，到了吃到飽餐廳，只吃紅色食物，例如，紅色生魚片、西瓜，其餘東西一律不動。精神科醫師表示，這可能罹患非典型的飲食障礙，因選擇有限，可能導致飲食失衡、營養不良，如已影響健康，建議就診，接受心理諮商及藥物治療。

一名30多歲女性在挑選食物上，與眾不同，只吃紅色的，能選的東西並不多，例如，大西瓜、生魚片，如果生魚片肉質顏色偏白、偏粉紅，就拒絕食用。

專挑紅色飲食的習慣持續多年，家人擔心她營養不良，多次勸她，不要如此執著，試著吃其他顏色食物，但她依然故我，為此，人際關係也受到影響，幾乎不參加同事親友間的聚餐。

開業精神科醫師楊聰財表示，目前飲食障礙以暴食、厭食以及異食為主，均有其定義，至於專挑某種顏色食物，並未在飲食障礙疾病分類中，可以歸於非典型的飲食障礙。

楊聰財說，之所以專吃特定食物，大都與迷信、營養以及宗教有關，例如，有人不吃雞鴨等兩支腳的食物，而吃魚或是豬、牛等4隻腳動物，也有人只吃綠色食物。

楊聰財指出，小小挑食，還不至於影響營養攝取，這還無所謂，如果嚴重挑食，嚴格限制只能吃哪些食物，以致形成生活障礙、功能障礙時，建議就醫，接受心理諮商，以免長期下來，營養不良。

記者陳易辰／攝影 分享 facebook