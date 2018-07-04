TBC樂活台開播 掌握台中、竹苗美食景點

2018-07-04 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台灣寬頻通訊TBC旗下的桃竹苗與台中的收視戶，即日起多了個新頻道「TBC樂活台」，在第14台開播，節目內容以桃竹苗與台中的人文歷史、風景名勝為主，品味各地的生活之美。 TBC樂活台開播，鎖定台中與桃竹苗美食景點，不出門掌握鄉鎮大小事。圖／TBC提供 分享 facebook

TBC執行長陳振珉說，TBC樂活台希望傳遞地方特色，24小時全天播送，用在地觀點關心地方人、探討地方事，也可收看鄰近縣市鄉鎮的生活資訊。

新頻道節目多元，「TeeBee GO遊趣」安排旅遊達人帶領走訪「一日遊」美食景點，「我家ING」則深入鄉鎮社區，凝聚居民的家鄉情感；「鄉親臉譜」紀錄小市民的生活故事，「校料百出」介紹各級學校的社團、表演等。

還有「希望心動力」關懷弱勢團體、傳遞正向能量的「希望心動力」，另外有「TBC聯播新聞」、「新竹之美」、「文化新竹縣」、「苗栗藝視界」、「山城話匣子」、「薪傳桃仔園」等多元類型節目。

TBC表示，除了透過有線電視收看，TBC樂活台也可透過行動裝置App「TBC GO」線上直播收看，掃描電視上顯示的機上盒QR code，即可加入會員，即使不在家，也可隨時收看。

TBC強調，數位套餐或光纖寬頻用戶，可免費體驗1個月，若要購買該服務，優惠加價購每月只要69元，家中的數位機上盒可以開啟授權收看GO豪樂套餐，行動裝置也授權收視。