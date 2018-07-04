外國旅客最愛墾丁 學者：對墾丁很大的鼓勵

2018-07-04 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



墾丁近年常被國人批評，沒想到卻登上去年外國旅客最喜歡的台灣景點，學者認為，因為墾丁有極好的天然資源，可以發展成國際級的觀光景點，政府跟民間都應好好珍惜、經營。記者楊德宜／攝影 分享 facebook 墾丁近年常被國人批評，沒想到卻登上去年外國旅客最喜歡的台灣景點，學者認為，因為墾丁有極好的天然資源，可以發展成國際級的觀光景點，政府跟民間都應好好珍惜、經營。

「這是對墾丁很大的鼓勵！」世新大學觀光學系副教授陳家瑜說，墾丁坐擁海岸線、珊瑚礁等天然資源，對許多外國旅客是很大誘因，中國大陸、港澳等國家，都沒有如此漂亮的海，代表墾丁極有潛力成為國際旅客嚮往的觀光海域。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰也認為，應把墾丁當成台灣珍貴的地方經營，大家過去雖對墾丁有些意見，但也是期待很高才會如此，政府跟民間都要共同努力，把墾丁經營好，變成外國旅客的度假勝地。

陳家瑜說，墾丁雖然是外國人最喜歡的景點，但沒有反映在到訪人數上，主因還是跟交通不便有關係，對外國人而言，除非是從南部進來台灣才比較有機會到墾丁旅遊，因為跟墾丁相對距離比較短，這也是為何外國人喜歡墾丁，但到訪率不高的原因，大部分外國旅客仍是從桃園機場進出，除非待的天數比較久，才有可能南下。