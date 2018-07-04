外國旅客最愛10大景點 故宮、西門町吊車尾

2018-07-04 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部觀光局公布「2017年來台旅客消費及動向調查」報告，外國旅客最喜歡的十大景點當中，故宮博物院跟西門町喜愛比率敬陪末座，分別是16.88%跟11.63%，僅列第9、第10名。 故宮。聯合報系資料照片 分享 facebook

雖然喜愛比率低，但故宮、西門町的外國旅客到訪相對次數，卻在十大外國客喜愛景點排行榜中高居第2、3名，分別是35.68跟35.59，等於每100人次當中，有將近36位人次造訪。

但故宮的外國旅客到訪相對次數2015年還有48.47人次，現已連3年倒退，喜愛率又不高，世新大學觀光學系副教授陳家瑜指出，故宮保存許多中華文物，陸客文化認同度較高，而現在東南亞、韓國旅客在全體來台旅客的占比逐漸提升，他們對中華文化比陸客無感很多，沒有強烈的參觀動機，才會影響故宮的吸引力。

馮姓陸客也不敢相信故宮名次偏低，直呼「故宮很棒、很壯觀，歷史感又濃厚，是台灣非常珍貴的文化資源。」

至於西門町，陳家瑜建議確實有必要加以整頓，她說，台北市府2000年左右曾重整過西門町，如今將近20年過去，路面已不平整、商街又擁擠，視覺上稍嫌凌亂，台北市府可考慮規畫讓西門町更乾淨、且要更加凸顯原本年輕流行的文化特色，現在雖然充斥國際觀光客，但特色卻逐漸消退，很可惜。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰則認為，相較於墾丁、日月潭這些比較難到達的自然風景區，故宮跟西門町的交通門檻低，不需要大老遠「追求」就可以獲得，因此外國旅客的興奮程度自然沒有這麼強烈，比較基礎有所落差。他說，故宮文物其實很豐富，只是偏向靜態活動，而西門町可能跟夜市同質性有些重疊，兩者排名才無法衝高。