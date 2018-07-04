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跌破眼鏡！被國人狂嫌的墾丁 是外國旅客最愛景點

2018-07-04 10:33聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

交通部觀光局前天公布「2017年來台旅客消費及動向調查」報告，發現外國觀光客最喜歡的台灣十大景點當中，墾丁國家公園登上冠軍，喜歡比率達31.62％，比日月潭、太魯閣、九份等熱門景點還高，跌破眾人眼鏡，也為蕭條已久的墾丁觀光產業注入一劑強心針。

墾丁。記者楊德宜／攝影
墾丁。記者楊德宜／攝影
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墾丁近年在國人間負評如潮，繼去年爆發一盤近千元的「天價滷味」事件後，接連有商家被投訴一桌海鮮開價1萬6000元，或是2碗相似度極高的麵卻差40元等消費爭議，讓遊客覺得被當「肥羊」。

但據觀光局最新調查，在部分國人心中「黑」到不行的墾丁，卻是外國遊客的最愛。墾丁前年僅名列國外旅客喜歡景點的第4名，去年一舉摘下冠軍寶座，更是排行榜當中除了野柳以外，喜歡比率呈現正成長的景點，從27.86%升到31.62％，增加3.76％。

墾丁馬爾地夫溫泉大飯店董事長、全國旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南說，能受到外國旅客青睞十分高興，因為墾丁有珍貴的自然資源，不但有美麗的海邊，也有古色古香的恆春古城，加上人情味純樸，連美食都區分得很好，想吃國外、道地或古早味口味都有，在各方面都可以妥適照顧到國外旅客。

正在台灣自由行的桂姓陸客來過台灣4次，最喜歡的景點就是墾丁，「說不上來為什麼，就是覺得墾丁特別漂亮」。馮姓陸客也說，身邊朋友都覺得墾丁的海比大陸美，「只是消費有點貴」，他說之前大陸綜藝節目到墾丁取景，有大陸藝人不慎被割傷，在當地醫院打破傷風，服務又快又好，看了也會增加好感。

知名YouTube頻道「不要鬧工作室」曾訪問到墾丁旅遊的俄羅斯遊客，這位俄羅斯遊客說不知道為什麼台灣朋友都不喜歡墾丁，她去了以後發現滿滿藍天白雲，沙灘很乾淨，非常舒服，且東西也很便宜，「只要專心享受沙灘跟海洋就好。」

不過也有日本遊客說，喜歡自然景觀跟海灘活動的旅客才會去墾丁，他對歷史文物比較有興趣，最喜歡的台灣景點是台南跟故宮。

墾丁。記者楊德宜／攝影
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墾丁。記者楊德宜／攝影
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墾丁陸客觀光

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