自貿港開發未達標 遠雄桃機商務仲裁11月有結果

2018-07-04 10:20 中央社 台北4日電



遠雄集團15年前取得桃園機場自由貿易港區50年開發經營權，因無法依合約今年底要開發完成，遠雄提出修約未獲桃園國際機場公司同意，雙方走上商務仲裁，預計11月有結果。

圖為桃園機場第一航廈。 本報系資料照／記者陳嘉寧攝影 分享 facebook

桃園機場公司發言人李建國今天受訪證實，桃園機場自由貿易港區第二期開發計畫原訂今年底要完成，但目前還有30%未達標，如果在期限內未改善完成，桃機可依合約開罰遠雄，遠雄也在2月向桃機公司提出修約要求。

李建國並未透露如果遠雄未達合約要求會如何開罰，但坦承有遠雄有新台幣2億元履約保證金在桃機手中。

李建國說，遠雄除要求將開發時程延後外，也希望變更投資計畫，將原規畫的加值廠改做物流，理由是政府當年承諾的航空城未實現。

因遠雄當年是與交通部民航局簽約，桃機公司在2010年成立後，概括承受合約，李建國說，桃機公司不能任意改合約，因雙方協調不成，遠雄向中華民國仲裁協會提出商務仲裁。

李建國不否認，15年來，整個社會、經濟環境有很大變化，他表示，遠雄要求修約的理由是否充分，就由公正的第三方認定，仲裁協會預計11月做出判決，桃機公司會接受仲裁結果。

遠雄桃園機場自貿港是交通部當年推動的「桃園航空貨運園區開發計畫」，也是政府與民間合作的BOT案，遠雄在2003年取得開發經營權，地點就在桃園機場東側，面積約45公頃，是台灣首座境內關外的航空貨運園區兼自由貿易港區。

遠雄自貿港區內有國內外物流中心、航空貨運站、倉辦大樓、加值園區及企業運籌中心。

根據民航局的紀錄，2003年，遠雄集團所屬的「遠翔航空貨運園區公司」與民航局簽下「桃園航空貨運園區BOT案」合約，當時政府也將航空貨運園區視為建設台灣成為運籌中心的重要一環，也是政府推動自由貿易港區的重要據點。

遠雄自貿港與傳統貨運站最大的不同，是航空貨運園區內除了一般航空貨運處理外，還規劃了加值園區，當時構想將境外來的貨物，在園區內進行加值組裝後再出口，並享有免稅優惠，對運籌物流業及航空貨運業帶來更大的競爭優勢。