中南部雨勢逐日緩和 颱風瑪莉亞今明兩天將生成

2018-07-04 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局說，巴比侖引進的水氣加上西南風，造成台灣中南部豪雨，不過降雨將逐漸緩和。要注意的是另一個在關島附近的熱帶低氣壓，這一、二天有機會形成今年第8號颱風瑪莉亞。 輕颱巴比侖上午進入日本海，預計晚上漸進為溫帶氣旋。圖／氣象局提供 分享 facebook

輕颱巴比侖上午進入日本海，預計晚上漸進為溫帶氣旋。對台灣間接影響不小，氣象局預報員林定宜說，昨天北部地區的強風，就是巴比侖北上引進強勁西南風所致，今天風勢會轉小。

受西南風影響，氣象局今天繼續發布豪雨特報，今天屏東縣有局部大雨或豪雨，彰化以南及南投也有局部大雨發生的機率，提醒雷擊及強陣風，低窪處慎防積水，山區當心坍方及落石。高雄市昨晚至今晨開始下豪雨，高雄市永安到上午9時累積雨量破百毫米。

林定宜表示，周六以前，西南部逐日減弱，中南部下雨的空檔會變多，強度慢慢減小。周六以後各地會轉為午後雷陣雨的夏季天氣形態，中南部放晴以後，可能慢慢回溫。北部地區持續高溫，今天台北市橙色燈號、新北市黃色燈號，都有36度高溫機率。

至於目前在關島南方海面的熱帶低氣壓，氣象局認為，這一、二天可能發展為輕度颱風，但距離台灣尚有3000公里遠，不確定性很高，現在發布其強度預測或路徑、影響範圍都言之過早，是散彈式的預測訊息。