法國帥哥自曝捨南韓選台灣4原因 最後一個讓他傷透心

2018-07-04 10:02 聯合新聞網 綜合報導



一名法籍年輕Youtuber自拍影片，向粉絲解釋他捨棄長居的南韓，轉而到台灣居住的四大原因，最後一項竟是「歸屬感」，他認為儘管自己已經很努力要融入當地生活，但南韓人始終不會把外國人當作是和自己同一國的人。

一名20幾歲的法籍男自拍影片，在「酷的夢-Ku's dream」解釋他為何捨棄原本長住的南韓，轉而選擇到台灣居住的四大原因。第一個原因即是飲食，他解釋，因為幾乎都是外食，韓國料理的辣和鹹度讓他無法天天吃，「兩年半下來，我都覺得我的身體快負荷不了了。」在影片一開頭即秀出台灣的自助餐，老闆娘親切地問他，為何那麼久沒來，他解釋，因為在韓國的工作辭職了，現在在台灣「在家工作」。回到台北的家後，打開的是池上便當和一杯手搖飲，即便覺得台灣很熱，依然選擇了這裡。

第二則是「輩份順序」，由於韓語的敬語相當多，無論出現在家裡、學校、公司，就連朋友之間都非常重視輩份。每天生活一開口「就要先比較你跟對方的地位」，即便是認識了一、兩年的較長朋友，在談話時仍要使用敬語，若突然轉換成「平語」也會讓對方不愉快。「到台灣後，我發現大家都可以變成朋友！」他說，在台灣短短兩、三個月，就交到很多不分年紀的好朋友，「覺得在台灣的人際關係比較公平。」

第三則是「被觀察」的「生活壓力」。他解釋，在韓國住下來之後，發現韓國人跟台灣人的「視線」很不一樣，走在韓國街頭，大家會不自覺地「掃瞄」你，由於韓國的流行換得很快，大家會非常注意來來往往的路人穿了什麼、長得怎麼樣，他認為，在韓國生活的富有帥哥或美女會活得很舒服。對於這種現象，法籍男也表示，去韓國旅行會突然覺得大家都穿得很帥，但住了一陣子之後，就會發現「怎麼大家都穿得差不多？」

第四大原因則是讓他決心捨韓國轉往台灣居住的最大原因。「在韓國，你永遠會被當成外國人，我覺得這是最困難的事情。」他認為儘管自己學了韓文，學了韓國的文化，上了韓國的大學，跟韓國人喝酒，但遇到事情時，還是會有「你是外國人，所以無法理解」的認知，讓他在畢業後決心離開韓國。他表示「還是會希望屬於一個國家」，但這個國家不是韓國而是台灣。

影片中同樣也入鏡的一名Youtuber表示，在韓國學韓語基本生活和朋友聊天都ok，但真正要辦重要的事情時，還是會覺得「韓語真的太難了！」她並認為，外國人要真正打進韓國的職場其實相當不容易，認為「韓國人排外」的心態仍相當嚴重。法籍男歸就結論是「在韓國的外國人其實很辛苦。」