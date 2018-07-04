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綠狂打侯友宜「文大案」 選戰攻弊案多少能成真？

皮蛇好痛！ 認清6初期症狀早服藥減少疼痛

2018-07-04 09:21聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

不少人有長疱疹的經驗，疼痛難當，醫師表示，其實水泡要長出來之前是有症狀的，認清症狀，及早服用抗病毒藥物，可以減輕症狀與疼痛。

奇美醫學中心皮膚科主治醫師侯源裕表示，帶狀疱疹(俗稱皮蛇)是水痘-帶狀疱疹病毒再度活化的表現，這種病毒在初次感染時會引發水痘。並且在初次感染之後，此病毒會潛伏在背根神經節中，當身體的免疫力降低時這些病毒便會再度活化引發帶狀疱疹。

他指出，帶狀疱疹的一般特徵為延著皮節分佈的單側性、疼痛性、水泡性皮疹，在皮膚疹子尚未出現之前，可能在身體某一側會產生灼熱、抽痛或酸麻的感覺，身體會有倦怠、頭痛、發燒…等感冒症狀。

經過2~3天開始出現紅疹，進而形成一群群水泡，這些水泡會以延著身體單側的體神經節來分布。3~14天後澄清的水泡會轉為膿泡再逐漸結痂。

雖然水泡性皮疹是帶狀疱疹最明顯的表徵，但最常見的症狀是疼痛；疼痛症狀可能會發生於感染的前驅期、急性發疹期、以及疱疹後期。

他表示，年齡是罹患帶狀疱疹最重要的一項因素，幾乎所有超過50歲成人都暴露在罹患帶狀疱疹的風險中，因為這個族群幾乎都得過水痘，超過50歲後，罹患帶狀疱疹的風險及嚴重性會大幅增加，這是由於免疫力會隨著年齡增長而降低的緣故。

到了85歲，約有50%的人會出現至少一次的帶狀疱疹；曾有報告指出，在急性發疹期間，免疫功能正常的人高達90%會發生局部疼痛，帶狀疱疹而住院治療的病例有70%至80%都是發生於免疫功能正常的人。

有感冒、壓力大、工作太累、手術、罹患癌症接受化學/放射線治療、紅斑性狼瘡接受免疫抑制劑治療、器官移植、愛滋病…等狀況者，也較容易產生帶狀疱疹。

而帶狀疱疹的後遺症包括會導致長期的神經疼痛，稱為帶狀疱疹後神經痛，在年紀愈大、抵抗力越差的病人最容易產生。其次，帶狀疱疹的水泡若不好好照顧有時會合併有細菌感染導致蜂窩性組織炎，最後留下疤痕；臉部的帶狀疱疹有可能會造成結膜炎、角膜炎甚至導致失明，也可能會影響聽力或造成顏面神經麻痺，須要特別小心。

若能早期診斷帶狀疱疹在72小時之內投予抗病毒的特效藥可以有效抑制病毒增殖、減輕神經痛並有助於縮短病程，但有特殊的健保給付規範。對於神經痛可服用消炎止痛藥、抗憂鬱劑或類固醇來症狀控制。皮膚水泡要避免磨破，一旦形成傷口要以抗菌藥膏定期換藥。另外低能量雷射，對傷口及疼痛有相當的助益。

同時，帶狀疱疹及其引起的併發症是可以預防的，施打帶狀疱疹疫苗是一項可用來降低患病的重要方式，但目前需要自費。

奇美醫學中心皮膚科主治醫師侯源裕提醒民眾帶狀疱疹可能帶來的疼痛與後遺症。圖／奇美...
奇美醫學中心皮膚科主治醫師侯源裕提醒民眾帶狀疱疹可能帶來的疼痛與後遺症。圖／奇美提供
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