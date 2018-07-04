屏東豪雨特報！ 彰化以南及南投7縣市大雨

2018-07-04 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局發布豪雨特報，西南風影響，易有短時強降雨，今日屏東縣有局部大雨或豪雨，彰化以南及南投地區亦有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪處請慎防積水，山區請慎防坍方及落石。

今至周六西南風逐漸減弱，今日苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；明日至周六清晨至上午間南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。