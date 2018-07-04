出現反胃、食慾不振問題 恐是瀰漫型胃癌找上你

2018-07-04 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



許多女性常有胃痛、反胃或食慾不振等問題，上述症狀出現時小心是瀰漫型胃癌。 本報系資料照／記者盧振昇攝影 分享 facebook 許多女性常有胃痛、反胃或食慾不振等問題，上述症狀出現時小心是瀰漫型胃癌找上妳。萬芳醫院表示，彌漫型胃癌又稱皮革胃，好發在女性或年輕人身上，萬芳日前曾收治兩位30多歲女性，皆因腹痛及食量減少等問題求診，沒想到被診斷出瀰漫型胃癌且已有腹腔轉移。

萬芳醫院一般外科主治醫師呂長運表示，有瀰漫性胃癌可用「雙向化學治療」來醫治，雙向化學治療是同時使用傳統的全身化學治療及腹腔內化療來治療病患，可達到內外夾攻效果。

呂長運表示，經上述療程後待病患狀況改善後再進行「手術及腹腔熱治療」，此療法意即腫瘤減量手術及腹腔熱治療。療程結束後需再次進行「雙向化學治療」，而這種化療後進行手術再進行化療的「三明治」療法，有機會達到類似根除性手術的治療結果，延長病人生命期並獲得良好的生活品質。

萬芳醫院外科部主任謝茂志表示，之前曾收治瀰漫型胃癌病人，其中一名35歲洪小姐，三年前被診斷為胃癌，電腦斷層影像顯示有嚴重腹腔轉移病灶，洪小姐曾諮詢多家醫院，醫師都建議全身性化學治療，有的甚至建議不治療而直接給予安寧療法。

謝茂志說，該名病患後來求助萬芳醫院，經謝茂志評估後即施予「雙向化學治療」，待病況改善至可以接受手術，術後再繼續接受「雙向化學治療」，經過療程後，目前洪小姐狀況穩定，各項檢查都無復發跡象。