親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

綠狂打侯友宜「文大案」 選戰攻弊案多少能成真？

出現反胃、食慾不振問題 恐是瀰漫型胃癌找上你

2018-07-04 09:10聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

許多女性常有胃痛、反胃或食慾不振等問題，上述症狀出現時小心是瀰漫型胃癌。 本報系...
許多女性常有胃痛、反胃或食慾不振等問題，上述症狀出現時小心是瀰漫型胃癌。 本報系資料照／記者盧振昇攝影
分享
許多女性常有胃痛、反胃或食慾不振等問題，上述症狀出現時小心是瀰漫型胃癌找上妳。萬芳醫院表示，彌漫型胃癌又稱皮革胃，好發在女性或年輕人身上，萬芳日前曾收治兩位30多歲女性，皆因腹痛及食量減少等問題求診，沒想到被診斷出瀰漫型胃癌且已有腹腔轉移。

萬芳醫院一般外科主治醫師呂長運表示，有瀰漫性胃癌可用「雙向化學治療」來醫治，雙向化學治療是同時使用傳統的全身化學治療及腹腔內化療來治療病患，可達到內外夾攻效果。

呂長運表示，經上述療程後待病患狀況改善後再進行「手術及腹腔熱治療」，此療法意即腫瘤減量手術及腹腔熱治療。療程結束後需再次進行「雙向化學治療」，而這種化療後進行手術再進行化療的「三明治」療法，有機會達到類似根除性手術的治療結果，延長病人生命期並獲得良好的生活品質。

萬芳醫院外科部主任謝茂志表示，之前曾收治瀰漫型胃癌病人，其中一名35歲洪小姐，三年前被診斷為胃癌，電腦斷層影像顯示有嚴重腹腔轉移病灶，洪小姐曾諮詢多家醫院，醫師都建議全身性化學治療，有的甚至建議不治療而直接給予安寧療法。

謝茂志說，該名病患後來求助萬芳醫院，經謝茂志評估後即施予「雙向化學治療」，待病況改善至可以接受手術，術後再繼續接受「雙向化學治療」，經過療程後，目前洪小姐狀況穩定，各項檢查都無復發跡象。

胃癌手術萬芳醫院

相關新聞

北捷成「屍速列車」 旅客尖叫暴衝竟因為一隻老鼠

2018-07-04 09:40

熱低壓恐成颱 吳德榮：各國模式模擬將是較強的颱風

2018-07-04 06:20

屏東豪雨特報！ 彰化以南及南投7縣市大雨

2018-07-04 09:14

生活被制約？研究發現：智慧型手機讓人們更孤獨

2018-07-04 08:21

凌晨4時10分 台東縣規模4.6地震

2018-07-04 06:10

大台北高溫飆36度以上 中南部午後有雷雨

2018-07-04 04:46

空中驚魂！遠航22年老爺機發動機失效 165人驚魂

2018-07-03 22:24

皮蛇好痛！ 認清6初期症狀早服藥減少疼痛

2018-07-04 09:21

中南部上午仍有局部較大雨勢 各地留意午後雷陣雨

2018-07-04 08:28

台18線阿里山公路70K崩塌中斷 預定8點半單線搶通

2018-07-04 08:25

乳癌雖愈年輕化 手術進步可讓「少奶奶」絕跡

2018-07-04 07:58

練瑜珈30年 7旬婦挑戰高難度動作竟骨折了

2018-07-04 07:33

留洋才夠格？ 徐世榮：為何供奉養尊處優院士羞辱我們

2018-07-04 07:03

咖啡、綠茶、白開水 我的喝水三部曲

2018-07-04 00:30

突然尿不出來 才知腫瘤吃掉腎

2018-07-04 00:30

4家月子中心 腸病毒管制不合格

2018-07-04 00:30

健康主題館／舒眠麻醉 也要小心風險

2018-07-04 00:30

愛床上滑手機 脊椎歪了

2018-07-03 22:49

國中女常側躺滑手機 脊椎竟側彎呈50度

2018-07-03 22:33

南投欲自訂非營利使用不收山開金 林務局：違反森林法

2018-07-03 22:27

1顆電池背下山8000元 排雲山莊徵求勇士

2018-07-03 21:32

強制醫療分級惹怨 台大醫：應鼓勵更多游能俊診所出現

2018-07-03 19:24

黑糖遭爆非手工炒 「老虎堂」明後天推買一送一道歉

2018-07-03 18:49

監理所新制 臨櫃繳費可用行動支付

2018-07-03 18:44

墾丁民宿暑假住房慘 業者：30年來最慘一年

2018-07-03 18:20

三伏貼抗過敏 中醫建議這3天最適合敷貼

2018-07-03 18:19

非手炒黑糖 「老虎堂」臉書致歉

2018-07-03 18:12

影／黑糖遭爆非手工炒 中市食安處稽查老虎堂

2018-07-03 18:04

突然尿不出來 45歲百公斤老菸槍腎臟長12公分腫瘤

2018-07-03 17:56

跟癌細胞說再見！ 超分子能滅癌症

2018-07-03 17:42

影／工人被3根鋼筋貫穿胸腹 手術救回復元良好

2018-07-03 17:27

打破水痘迷思 2劑疫苗更給力

2018-07-03 16:40

自己生命想自己做主 醫：明年快去預立醫囑

2018-07-03 16:29

加航推5大主題行程線上闖關 抽美加機票、旅遊行程

2018-07-03 16:28

氣切優大於弊 醫：氣切就完蛋的觀念快改掉

2018-07-03 16:08

影╱便宜！暑假搭台灣好行電子票證5折 最高省176元

2018-07-03 16:05

還記得40元國民便當嗎？ 他驚呼「現在超商便當都好貴！」

2018-07-03 16:03

50歲過後免疫力降低 「皮蛇」上身罹患風險大增

2018-07-03 15:52

又1新生兒死於伊科11型 4家月子中心腸病毒管制不合格

2018-07-03 15:48
看更多

熱門文章

熱帶低壓生成 氣象局：後天成颱機率大

2018-07-03 12:34

桃園綠線捷運啟動了！10月中旬高架土建先動工

2018-07-03 11:54

1顆電池背下山8000元 排雲山莊徵求勇士

2018-07-03 21:32

婚宴賓客打電話問一桌多少 餐廳全洩漏新郎氣炸

2018-07-03 14:08

台北蛋黃區租房7千內還包水費網路 櫃姐找房被批幻想

2018-07-03 10:06

黑糖非手炒、摻焦糖色素 「老虎堂」承認了

2018-07-03 15:02

熱低壓恐成颱 吳德榮：各國模式模擬將是較強的颱風

2018-07-04 06:20

男友薪水是她4倍還堅持AA制 她苦惱婚後怎麼辦

2018-07-03 16:18

黑糖遭爆非手工炒 「老虎堂」明後天推買一送一道歉

2018-07-03 18:49

還記得40元國民便當嗎？ 他驚呼「現在超商便當都好貴！」

2018-07-03 16:03

空中驚魂！遠航22年老爺機發動機失效 165人驚魂

2018-07-03 22:24

要結婚嗎？ 一個問題毀了好好的面試 她怨「職場對女性不友善」

2018-07-03 10:12

留洋才夠格？ 徐世榮：為何供奉養尊處優院士羞辱我們

2018-07-04 07:03

墾丁民宿暑假住房慘 業者：30年來最慘一年

2018-07-03 18:20

非手炒黑糖 「老虎堂」臉書致歉

2018-07-03 18:12

影／黑熊一家闖民宅開游池趴 屋主苦笑：來十年了

2018-07-04 08:23

52歲婦人喝1/3杯鐵觀音奶茶竟致心臟病現蹤

2018-07-03 12:39

豪雨過後 小琉球白沙港積滿漂流木

2018-07-03 11:42

國中女常側躺滑手機 脊椎竟側彎呈50度

2018-07-03 22:33

飛機上也能用！ 航空漫遊吃到飽不怕錢包大失血

2018-07-03 11:56

網紅難當 96.5%難養活自己近7成做不滿1年

2018-07-03 11:11

影／工人被3根鋼筋貫穿胸腹 手術救回復元良好

2018-07-03 17:27

北捷成「屍速列車」 旅客尖叫暴衝竟因為一隻老鼠

2018-07-04 09:40

「費帥」費德勒棄NIKE 溫網改披UNIQLO戰袍

2018-07-03 10:57

氣切優大於弊 醫：氣切就完蛋的觀念快改掉

2018-07-03 16:08

自己生命想自己做主 醫：明年快去預立醫囑

2018-07-03 16:29

咖啡、綠茶、白開水 我的喝水三部曲

2018-07-04 00:30

影／獅子散步恍神跌落水 萬獸之王面子盡失

2018-07-03 16:00

強制醫療分級惹怨 台大醫：應鼓勵更多游能俊診所出現

2018-07-03 19:24

星巴克星冰樂買一送一 4日起跑

2018-07-03 15:42

這間成功全國制霸！ 台灣人最愛的10大健身房排名

2018-07-03 11:50

50歲過後免疫力降低 「皮蛇」上身罹患風險大增

2018-07-03 15:52

練瑜珈30年 7旬婦挑戰高難度動作竟骨折了

2018-07-04 07:33

水庫進帳 嘉南稻作供灌壓力舒緩

2018-07-03 23:07

日本人愛吃到求開店！台灣騷豆花7月13日東京新宿開幕

2018-07-03 18:04

南化水庫蓄水率百分之百！今達滿水位持續自然溢流

2018-07-03 13:01

昆凌想當亞洲貝嫂？ 自創品牌即起開賣

2018-07-03 10:48

孫芸芸要去巴黎看高訂 少奶奶的時尚路好威

2018-07-03 12:08

跟癌細胞說再見！ 超分子能滅癌症

2018-07-03 17:42

豪大雨灌水庫 水利署：先救災 水情燈號暫維持

2018-07-03 11:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top