中南部上午仍有局部較大雨勢 各地留意午後雷陣雨

2018-07-04 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天上午中南部仍有局部較大雨勢。圖／氣象局提供 分享 facebook 天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，今天上午中南部仍有局部較大雨勢，台南、高雄和屏東附近天氣相當不穩定，有對流雲系持續影響，甚至從沿海往內陸延伸，中部的苗栗到彰化沿海也都有局部陣雨。這主要還是受到西南風的影響，雖然和昨天比較起來有稍減弱，不過偏西南風遇上在夜晚由陸地往海上吹的陸風，仍然會形成對流雲系而影響沿海地區的天氣，南部因為是西南風的迎風面，風速較明顯，雲系在沿海生成後，還把氣流帶往內陸。

賴忠瑋表示，由於局部地區的瞬間雨量仍不小，地勢低窪的話仍有嚴重積水的可能，要稍加留意居家附近環境的排水，行經低窪地區也要特別注意安全。預計今天白天時間越晚雨勢會越緩和，原本吹的陸風會逐漸轉為海風，減少氣流的輻合作用及對流雲系的生成。

今天全台各地還是要留意午後雷陣雨，賴忠瑋表示，西南風帶來暖濕空氣及太平洋高壓仍然偏東的影響之下，比較容易有午後雷陣雨發生，山區的降雨機率最高，若聽到雷聲要趕快進到室內或相對較安全的地方，如果打算前往溪邊戲水或活動，也要特別注意溪水暴漲，如果見到上游烏雲密布，或上游開始有些樹枝、樹葉等漂流物往下游漂來，就代表有非常危險了，要盡速離開。

預計明後天西南風強風軸會逐漸偏離台灣，隨著西南風的減弱，天氣也會有逐漸好轉的機會，不過在接下來未來幾天，也都還是要留意有午後雷陣雨。

賴忠瑋表示，關島附近的熱帶性低氣壓正持續發展中，今明兩天有可能增強成為颱風，未來可能沿著太平洋高壓的西南側外緣，往西北偏北的方向移動，由於太平洋高壓未來將逐漸西伸，因此熱帶性低氣壓可能在下周一、二左右接近日本沖繩到台灣東方的附近海面上，至於會影響台灣多少，還要看太平洋高壓的西伸程度，而這也是此熱帶性低氣壓變動度最大的地方，未來幾天還要持續觀察其動態。

氣象局說，今日至周六西南風逐漸減弱，南部地區清晨至上午有局部短陣雨或雷雨，其餘地區以多雲到晴午後有局部雷陣雨為主；各地高溫則約32度至35度，感受相當悶熱，請避免在近中午出門活動並多補充水分以免中暑。周日至下周二風場逐漸轉偏南風，東半部有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

11日至13日各地仍為高溫炎熱的天氣，由於恐有颱風逐漸接近台灣東方面，請留意未來颱風路徑及強度；時序逐漸進入颱風季，西北太平洋上熱帶系統發展的機率提高，請大家多留意氣象局發布的天氣資訊。