台18線阿里山公路70K崩塌中斷 預定8點半單線搶通

2018-07-04 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



台18線阿里山公路今天凌晨1點多在70.2K（ 石桌到十字路之間）生大量山坡土石滑落，道路交一度中斷，公路總局阿里山工務段工程人員正在現場搶修，預定上午8點半單線通車。