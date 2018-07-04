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台18線阿里山公路70K崩塌中斷 預定8點半單線搶通

2018-07-04 08:25聯合報 記者謝恩得╱即時報導

台18線阿里山公路今天凌晨1點多在70.2K（ 石桌到十字路之間）生大量山坡土石滑落，道路交一度中斷，公路總局阿里山工務段工程人員正在現場搶修，預定上午8點半單線通車。

工程人員說，這個路段的崩塌，以前未曾發生，是新的崩塌點，將等放晴後進行護坡工程。

工程人員搶修。記者謝恩得／翻攝
工程人員搶修。記者謝恩得／翻攝
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工程人員趕工搶通。記者謝恩得／翻攝
工程人員趕工搶通。記者謝恩得／翻攝
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阿里山公路石桌到十字路之間凌晨大量落石，預定上午8點半恢復單線通車。記者謝恩得／...
阿里山公路石桌到十字路之間凌晨大量落石，預定上午8點半恢復單線通車。記者謝恩得／翻攝
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阿里山崩塌

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