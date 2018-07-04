生活被制約？研究發現：智慧型手機讓人們更孤獨

2018-07-04 08:21 聯合新聞網 文／遠見提供



低頭族盛行，常見行人邊滑手機邊過馬路。 本報系資料照／記者高彬原攝影 分享 facebook 隨著智慧型手機和社群媒體愈來愈發達，試著回想，在你搭捷運、公車、甚至走在路上的時候，大部份人們都會做些什麼行動？也許是聊天、也或許是補眠，但絕大多數人，肯定都是低頭滑著手機，看似裝忙地處理公事、打屁哈啦，但絕大部分的時間，卻只是漫無目的地排解寂寞。

回到在社群媒體日益發達的現代，通訊軟體似乎讓人們的距離更近了，我們能隨時聯繫到遠在他鄉的朋友，透過臉書點讚「表達關心」，但這份「無形」的距離卻讓人與人間的溫度變得更有「有形」，人們選擇在線上聚會、聊天；見面？早已不知道是多久以前的往事。

在這個愛慕虛榮包裝一切現實的社會上，「好友數」「點讚數」「追蹤數」成了許多人追求之目標，報喜不報憂成了常態。如果沉迷於社群軟體，會想像似乎朋友們都過得很好，三不五時就有吃大餐、出去玩、甜蜜的曬恩愛合照，自己卻開始產生不平衡。

台灣人真的很黏手機，有51.5%的民眾屬於手機中度使用者（每天使用手機的時間為2至5小時），而有28.1%的民眾每天花超過5小時滑手機，屬於重度使用者。 圖／ingimage 分享 facebook

《劍橋大學心理醫學雜誌》的研究指出，相較於同年齡人，孤獨的年輕人發生心理健康問題及失業的機率較高。特別是網路世代，面臨許多人際互動的新型態與困難，相較於其父母等上一代，人與人面對面的接觸頻率減少，表達內心感受的機會與能力不足，對其健康與職涯發展會產生一定的影響。

該研究由英國（UK）進行數十年的調查，以一項《環境風險縱向雙胞胎研究》之世代研究，追蹤1994至1995年間，在英格蘭（England）和威爾斯（Wales）出生的2332名孩童為研究對象。

並進一步於參與者18歲時進行孤獨感評估，詢問其自覺多常缺乏陪伴？多常被忽略？並就其身心健康、生活習慣、教育和就業等方面進行訪談，再透過迴歸分析與縱向分析，了解受試者的孤獨感及相關因素。

然而，研究發現25％的參與者，在某些時候感到孤獨，而有7％則是經常感到孤獨。研究者對應英國國家統計局（ONS）的調查，發現相較於其他年齡層，16至24歲族群更常感到孤獨。研究也探究到，受試者中感到最孤獨的10％中，有25％處在未就學、未就業或參加培訓的狀態；而在未感到孤獨的年輕人中，處在前述狀態者只有10％。

總而言之，寂寞的年輕人較易失業或失學，且較少從事體能活動，出現吸菸、強迫性地使用科技產物等狀況較多，其出現心理健康問題，如焦慮、憂鬱、自殘或自殺企圖的可能性約多出一般人兩倍。

科技帶來生活便利，卻也易使人疏離，許多人低頭滑手機，失去與身邊朋友相處的機會，示意圖。報系資料照 分享 facebook

專家分析，造成年輕人孤獨感倍增的主因，社群網路的影響難辭其咎，而實際上，朋友愈多並不代表愈快樂，反而是當朋友愈多，對社會的疏離感便愈大，即使擁有千百個朋友，看似交友廣泛、人脈很足，事實上內心卻是特別空虛與孤獨，研究發現，沉迷於Facebook的使用者，大部份都對生活不滿意，也比較不快樂。

根據研究，長時間沉迷於臉書，跟花費同樣時間在上網搜尋資料上，前者容易被影響心情，但並不是臉書讓人孤獨，而是愈孤獨的人，愈愛沉溺臉書。

專家強調，擁有500個、1000個臉書朋友並不是什麼值得開心的事，最重要的，是如何在現實生活中獲得真正知心、坦誠以待的朋友，「面對面」才是人與人基本的相處之道。

老闆看到客人在餐桌上看手機，竟教訓「在婆婆面前怎麼可以滑手機」。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

專家提醒，現在有愈來愈多人會衝刺Facebook的朋友數、點讚數，並營造成讓自我更紅的跳板，這並無不妥，但唯需注意，這些網路上的社交關係，在心理學家眼中都是微不足道的小事，如果花過多時間在經營虛擬網友，你可能會因此忽略真正需要關心、幫助的摯友。

密西根大學教授史考特（Scott Campbell）就說，現在智慧型手機已經像是人們的第二層皮膚，當一有通知，人們就會馬上回應，即使沒有訊息，習慣性的反射動作大概讓人三不五時都想要看手機──搭車要看、走路要看，就連跟朋友聚會、開會都在用手機。

他舉例，有一次，他和一群朋友去參觀靈長類動物庇護所，其中有一個環節是將人關在小鐵籠中，而猩猩是可以在旁自由活動的。接著，管理員發給每個參與者食物，邀請人們與靈長類互動，但大家首先不是拿起食物，而是瘋狂用手機拍照、自拍，根本完全失去互動的本意。

這是想都沒有想的過程，也不難想像：人們因為手機錯過了多少美好的事物。

圖為滑手機示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

（文／魯皓平 本文出自2018.7.3《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）