乳癌雖愈年輕化 手術進步可讓「少奶奶」絕跡

2018-07-04 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



早年治療乳癌，不乏切除全乳，以絕後患，但近年醫術精進，搭配舒眠麻醉、神經阻斷術，病患約花一個午休時間就能動完手術，甚至不必住院，可說幾乎不著痕跡，未來「少奶奶」的封號也可能因此絕跡。

一名在通訊行工作的30多歲婦女，因為乳頭分泌物帶血，警覺可能有異，就醫後發現左側乳房有顆1公分大的腫塊，經醫師評估後接受新興的乳房保全術，開刀摘除腫瘤，在醫院休息一下下就返家，很快並返回工作崗位，3年多來配合放療，定期追蹤，健康恢復良好。

義大醫院一般外科主治醫師魏敬庭表示，現今的乳癌手術不似從前，需由嘴巴插入呼吸內管進行全身麻醉，並動大刀將全乳切除，而是採用靜脈注射的舒眠麻醉搭配神經阻斷，進行微創處理，手術時間縮短到約90分鐘，恢復也快。

他說，國內乳癌好發的族群約4、50歲，近年因為飲食西化等因素，有年輕化趨勢，陸續有20多歲的病例，不過患者仍多以職業婦女為 主，她們平日需要工作或是幫忙家計，一旦罹癌，常因為必須請長假開刀治療、住院，影響生計而傷神。但現在的乳癌術式，因為醫學精進已大幅縮短時間，「開刀這件事，花個午休時間就能處理好，讓許多患者更能寬心接受治療」。

魏敬庭說，這類新興術式，適用於乳房腫塊1、2公分的病人，手術只有1、2個小傷口，不影響及乳房外觀。而目前也能先應用化療藥物讓腫瘤縮小，降低期別後再做摘除，術後只要定期追蹤，不僅存活率高，也不影響日常生活。